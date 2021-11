La proposition du plan d’action pour la création d’une station touristique dans la région de Béni Mellal est officiellement approuvée, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 9 novembre. Le journal indique que, pour les autorités locales, ce projet constitue un levier économique important, ajoutant que la réalisation d’une zone dédiée aux activités touristiques et loisirs aura pour objectif d’affirmer les potentialités de la région en tant que destination majeure du tourisme national.

«La station va générer non seulement une plus-value pour les activités de commerce et de services, mais aussi pour la création d’emplois avec une augmentation à elle seule de plus de 30% et une nette amélioration des taux des nuitées hôtelières de plus de 200%», précise Mohamed Aine Bekkali, directeur général du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra. Et d'ajouter que le choix de ce projet structurant émane d’un diagnostic territorial établi par le CRI via son pôle d’«Impulsion économique» et «Offre territoriale».

«L’adoption de ce projet a été animée par 4 facteurs. Citons les atouts naturels de la région et son positionnement dans le cadre de la diversification de l’offre touristique nationale et le nombre de Marocains du Monde qui séjournent dans la région pendant la période estivale. Mais il y a un manque d’infrastructures touristiques dans la région, sans oublier le repositionnement du tourisme mondial en faveur du tourisme interne suite à la Covid-19», précise le quotidien.

Force est de noter qu’il s’agit aussi d’un projet qui s’inscrit dans la nouvelle dynamique et le rôle des CRI dans la planification stratégique et l'attractivité territoriale que lui confère la loi 47-18. Toutes ces raisons ont, par conséquent, conduit le Centre régional d’investissement de Beni Mellal-Khenifra à se mettre à la recherche d’un prestataire qui mettra en œuvre ce projet, indique Aujourd’hui Le Maroc. «La mission a par ailleurs été répartie en trois principales phases: le diagnostic et la proposition du concept de la station touristique, l’identification du site et le montage stratégique et financier, ainsi que l’élaboration des pitch books et l’accompagnement du CRI pour constituer un pool Aménageur», renchérit le CRI qui assure qu’une fois le prestataire désigné, un délai de quatre mois lui sera accordé pour mener à bien la mission. «Plusieurs acteurs publics accompagneront le CRI et le cabinet choisi, en l’occurrence les représentants de la wilaya de la région, le Conseil régional, la Société marocaine d’ingénierie touristique et la Délégation provinciale du tourisme», conclut Aujourd’hui Le Maroc.