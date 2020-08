© Copyright : DR

L’Université Ibn Zohr vient de lancer un concours architectural pour la conception et le suivi des travaux de construction de la Faculté d’économie, de management et du développement durable à Tiznit.

Le budget estimatif maximal de l’exécution des travaux de la nouvelle Faculté d’économie de Tizinit s’élève à 45 millions de dirhams (hors taxes).

D’une superficie totale de 40 hectares, le terrain destiné à accueillir la Faculté d’économie, de management et du développement durable appartient aux Eaux et forêts et est situé dans la forêt de Moano sur la route d’Aglou.

Le projet de création d’une faculté à Tiznit, proposé par le Conseil de l’université du 8 mars 2019, est dicté par l’absence de structures universitaires dans cette ville.