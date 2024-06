Tarifs bancaires: un guide pour mieux s’y retrouver

Bank Al-Maghrib et le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) ont développé un outil innovant permettant aux consommateurs de comparer les tarifs et dates de valeur des services bancaires. Ce comparateur, destiné à la clientèle des particuliers, vise à accroître la transparence et à protéger les usagers des services bancaires, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 4 juin. Il s’agit d’une plateforme accessible en langues arabe et française (compartif-tarifs-bacaires.ma).

«Cette initiative permet aux utilisateurs d’accéder facilement à des informations détaillées sur les tarifs et les dates de valeur appliqués à une sélection de produits et services bancaires courants», lit-on. Le comparateur aide les consommateurs à comprendre la nature des frais associés aux différents services facturés. En fournissant une comparaison claire des offres bancaires, il permet aux clients de choisir en toute connaissance de cause l’établissement qui répond le mieux à leurs besoins.

Par ailleurs, il n’est plus nécessaire d’appeler les banques ou de se déplacer pour comparer les produits proposés. «En facilitant la comparaison des tarifs, la plateforme stimule également la concurrence entre les banques, favorisant ainsi des conditions plus avantageuses pour les clients. En outre, elle contient des données alimentées par les banques concernant plus de 60 opérations bancaires usuelles, dont huit avec dates de valeur», lit-on encore.

L’outil offre également un lexique des produits et services bancaires, des réponses aux questions fréquentes et informe sur les services offerts gratuitement par les banques. À noter que les utilisateurs peuvent facilement accéder à la plateforme et comparer les offres de toutes les banques ou seulement de celles qui sont sélectionnées.

«En plus des tarifs, cet outil informe sur les modalités de recours ainsi que sur l’actualité en termes de protection de la clientèle des établissements de crédit», écrit Les Inspirations Eco.

Déployée selon une logique évolutive, la plateforme sera enrichie par de nouvelles opérations et services pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. L’accès à ce comparateur est entièrement gratuit, renforçant ainsi son utilité publique.