Tanger Med, vue générale. A 40 km à l'Est de Tanger sur le détroit de Gibraltar, le plus grand port d'Afrique est à 14 km de l'Espagne, et se trouve sur la voie de passage du commerce maritime mondial Est-Ouest entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord.

Le port Tanger Med se classe sixième sur 370 ports dans l'Indice mondial de performance des ports à conteneurs, élaboré chaque année par la Banque mondiale. Tanger Med y devance tous les ports d’Afrique et d’Europe.

Tanger Med n’en finit plus de truster les premières places des classements mondiaux des ports à conteneurs. Déjà premier port à conteneurs d’Afrique et de Méditerranée et dans le top 25 des plus grands ports à conteneurs du monde (23e mondial avec plus de 7,1 millions de conteneurs EVP traités en 2021), Tanger Med se classe cette fois-ci sixième port le plus efficace au monde, selon le très sérieux Global container port performance index (CPPI), dont l’édition 2022 vient de paraître.

Ce classement, réalisé chaque année par la Banque mondiale et S&P Global, évalue la performance des ports à travers le monde en fonction notamment du temps de chargement des navires.

Sixième de ce classement sur un total de 370 ports étudiés avec un 178,1 points, Tanger Med n'y est devancé que par le port Roi-Abdallah en Arabie Saoudite, qui se classe premier (217,9 points).

Le port de Salalah (Oman) est deuxième, et le port de Hamad (Qatar) est troisième.

Aux quatrième et cinquième rangs, on retrouve respectivement les ports de Yangshan (Chine) et de Khalifa (Emirats arabes unis).

Pour les ports de grandes tailles, avec une capacité de traitement supérieure à 4 millions de conteneurs EVP, le port Tanger Med se classe troisième, derrière le port de Salalah et Yangshan.

Le port de Tanger Med réalise par ailleurs l’une des progressions les plus remarquables, puisqu’il n’était classé qu’à la 27e position de l’édition 2021 du Global container port performance index.

Au niveau de la région «Europe et Afrique du Nord», le port Tanger Med se classé à la première position. Il devance les ports d’Algésiras (11e mondial), celui de Port-Saïd (15e), et celui de Barcelone (22e).

Il faut dire que le port Tanger Med enregistre depuis quelques temps des records de productivité. Ainsi, dès 2020, la barre des 500.000 conteneurs manutentionnés chaque mois a été dépassée à cinq reprises, en avril, août, octobre, novembre et décembre.

Mieux encore, en 2021, le terminal à conteneurs 4 (APM Terminals MedPort), considéré comme le plus avancé technologiquement sur le continent, a réalisé deux records de manutention en septembre 2021. Le premier accomplissement de 215 PMPH (Port Moves Per Hour) a été réalisé sur le Monaco Maersk avec une escale totale de 6.481 mouvements accomplis en environ 30 heures.

De même, la barre des 200 PMPH a été franchie encore une fois lors de l’escale du navire Cap San Lazaro au même Terminal TC4 en réalisant cette fois ci un PMPH (Port Moves Per Hour) de 212, battant le record de sa rotation commerciale qui était de 185 auparavant. Pour cet exploit, 26 heures ont suffi pour manipuler 5.526 conteneurs en déployant moins de 6.5 portiques en moyenne.