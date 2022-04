© Copyright : Tanger Med

Le groupe Tanger Med, qui gère le complexe portuaire Tanger Med, premier port en Méditerranée et en Afrique, et qui est impliqué également dans les opérations de 9 autres ports du Royaume à travers sa participation de référence dans «Marsa Maroc», a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de plus 8 milliards de dirhams.

2021 aura été l’année de tous les records pour le groupe Tanger Med. Le chiffre d’affaires brut de l’ensemble des activités du groupe a ainsi culminé à 8,044 milliards de dirhams en 2021, apprend-on auprès de l’Agence spéciale Tanger Med, qui publie un communiqué financier relatif à l’exercice 2021.

Le groupe Tanger Med, qui se définit désormais comme une entité qui «opère et développe des plateformes portuaires, logistiques et industrielles», est composé de trois pôles: portuaire et logistique, industriel, et services.

Le volume total traité par le pôle portuaire est de 138 millions de tonnes de marchandises et 8,1 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pied), dont 7,2 millions de conteneurs EVP pour le seul complexe portuaire Tanger Med, ce qui lui a valu de devenir le premier port en Méditerranée et en Afrique et le 23e au niveau mondial.

Marsa Maroc de son côté, leader national de la gestion de terminaux portuaires, et dont Tanger Med a acquis auprès de l’Etat une participation stratégique à hauteur de 35% du capital en juillet 2021, a traité 1,9 million de conteneurs EVP en 2021 dans les différents ports du Royaume où il opère, dont 1 million de conteneurs EVP au terminal TC3 du port Tanger Med 2.

Outre le traitement de 7,2 millions de conteneurs EVP, le complexe portuaire Tanger Med (qui comprend le Port Tanger Med 1, le Port Passagers et rouliers et le Port Tanger Med 2), première plateforme d’import/export au Maroc, a enregistré une hausse de 14% par rapport à 2020 du trafic TIR (Transport international routier) avec plus de 407.000 camions, tandis que le trafic de véhicules neufs a atteint 429.509 véhicules, soit une hausse de 20% par rapport à l’année précédente.

Le pôle industriel monte également en puissance. Plus de 2.000 ha de zones d’activités économiques ont été aménagés accueillant plus de 1.100 entreprises et près de 95.000 emplois dans les secteurs de l’industrie automobile, l’aéronautique, le textile, l’agro-alimentaire et la logistique. Au total, l’ensemble du volume d’affaires généré par les zones d’activités de Tanger Med (Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, etc.) atteint 92 milliards de dirhams.