En 2020, pour la troisième année consécutive, Tanger Med a été le premier port de transbordement de conteneurs en Méditerranée et le premier port à conteneurs en Afrique. Relié à plus de 180 ports dans le monde, près de 1 100 entreprises y sont installées.

Avec plus de 7,1 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds) traités en 2021, le complexe portuaire tangérois gagne une place dans le classement des plus grands ports du monde, consolidant sa position de premier port d’Afrique et de méditerranée.

Le port Tanger Med poursuit son irrésistible ascension dans le classement des plus grands ports du Monde. Déjà premier port d’Afrique depuis 5 ans et premier en Méditerranée depuis 2 ans, le complexe portuaire tangérois grimpe désormais au 23e rang mondial des plus grands ports à conteneurs de la planète, passant devant le port de Jakarta en Indonésie, selon le classement établi cette semaine par Alphaliner, plateforme spécialisée dans le commerce maritime.

Le complexe portuaire Tanger Med, qui n’était encore que 48e de ce classement en 2018, se rapproche ainsi de son objectif d’intégrer le top 20 des plus grands ports à conteneurs du monde. Une prouesse que peu d'observateurs auraient cru possible lors du lancement des activités du port en 2007, il y a tout juste 14 ans.

Il faut dire que le port tangérois enchaîne les records de performances depuis quelques années. Ainsi, en 2021, un total de 7.173.870 de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds) ont été traités dans le complexe portuaire Tanger Med, soit 24% de plus par rapport à 2020.

Ce trafic record résulte de la montée en régime continue du port Tanger Med 2 après le démarrage successif des terminaux TC4 en 2019 puis TC3 en 2021, indique le bilan d'activité portuaire 2021.

En outre, 101.054.713 tonnes de marchandises ont été manutentionnées pour la première fois dans le complexe portuaire Tanger Med, en croissance de 25% par rapport à 2020. Le tonnage ainsi traité par le complexe portuaire Tanger Med représente plus de 50% du tonnage global manutentionné par l’ensemble des ports du Maroc.

Des performances qui positionnent Tanger Med comme un acteur majeur et incontournable de la zone méditerranéenne, et consolident la position de ce hub majeur pour les grandes alliances maritimes mondiales menées respectivement par Maersk Line, CMA CGM et Hapag Lloyd.

Ces derniers arbitrent de plus en plus en faveur du port marocain, qui dispose de nombreux atouts, dont un arrière-pays animé, un réseau de transport routier de qualité, la présence de compétences très qualifiées, des salaires moins élevés et une législation adaptée.

«En Méditerranée, la montée en puissance extrêmement rapide (+49% ces deux dernières années) de Tanger Med est déconcertante. Reine du transbordement, avec 7,17 MEVP, la première porte d’entrée marocaine a détrôné, dans le détroit de Gibraltar, sa voisine espagnole d’en face, Valence (5,61 MEVP, + 3,4 %)», commente Le journal de la marine marchande dans un article consacrée à l’état du monde portuaire en 2021.

A noter que le classement mondial est outrageusement dominé par les ports chinois. Parmi les 10 premiers ports du monde, 7 sont chinois. Shangai occupe la première position avec un total de 47 millions de conteneurs EVP traités en 2021. Singapour est deuxième (37 millions EVP). A la neuvième place, Los Angeles est le premier port non asiatique du classement avec 20 millions EVP.

© Copyright : Alphaliner