VidéoLes clefs des locaux industriels de la zone d'activités économiques Tanja Balia ont été remises aux premiers 120 bénéficiaires, à Tanger. C'est la première tranche de ce projet d'urgence initié par le roi Mohammed VI pour mettre fin à l'informel et créer environ 20.000 emplois directs et indirects.

La zone d’activités économiques Tanja Balia a démarré. Cette initiative royale vise, entre autres, à mettre fin, une bonne fois pour toutes, aux ateliers clandestins de confection.

La première phase de ce projet d’urgence, qui en comptera trois, bénéficie à un total de 120 personnes. Les premières clefs ont ainsi été distribuées hier, lundi 28 novembre 2022, au siège de la wilaya de Tanger. «Nous remercions le roi Mohammed VI pour cette belle initiative. Nous étions dans une zone qui constituait un danger pour nous et nos employés. Ici, on a mis à notre disposition des locaux sécurisés et totalement équipés», a déclaré, pour Le360, Hanane Belessel, l’une des bénéficiaires.

Nezha Lechheb, présidente d’une coopérative de couture à Tanger et elle-même bénéficiaire, confie, pour sa part, que ce projet change sa vie puisque ces espaces mis à disposition à Tanja Balia garantissent sa sécurité et celle de ses employés qui pourront travailler dans de bonnes conditions et assurer une meilleure productivité.

Lemfedel Jaidi, le directeur général de cette zone d’activités économiques bâtie sur 14 hectares déclare, quant à lui, que ce lieu vient mettre fin à l’informel. «Nous avions besoin de ce projet. C’est une zone dont nous sommes fiers et nous remercions le roi Mohammed VI», a-t-il ainsi souligné.

«C’est la première tranche des bénéficiaires de locaux industriels dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Intérieur, le conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Toutes les activités industrielles informelles qui causaient d’énormes dégâts y seront transférées», explique à son tour Omar Moro, le président du conseil de la ville.

Les partenaires contribuant au projet ont d’ailleurs alloué une enveloppe budgétaire de 320 millions de dirhams, répartie entre le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (50 millions de dirhams), le ministère de l’Economie, des Finances (180 millions de dirhams), le ministère de l’Industrie et du Commerce (60 millions de dirhams), et la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur (30 millions de dirhams).

L’Etat fournira des incitations aux investisseurs et aux entreprises opérant dans le secteur sur une période de deux ans, dont un pourcentage important destiné à la location de magasins, avec un taux de financement de 50%.

L’Agence de développement des provinces du Nord a choisi un certain nombre de navires immobiliers pour établir le projet royal visant à restructurer et à organiser le secteur textile dans la région qui emploie une main d’œuvre importante, en particulier avec le phénomène croissant de création d’usines textile clandestines et d’activités parallèles entre les quartiers.

A Tanger, les trois pôles de la zone d'activités économiques Tanja Balia, d’une superficie totale de 32,3 hectares, représentent une opportunité de réduire le taux chômage en créant, à terme, environ 20.000 emplois directs et indirects.