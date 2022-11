© Copyright : ministère de l'Agriculture

Dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture annonce que Mohammed Sadiki a présidé, à Taliouine, l’ouverture officielle de la 14e édition du Festival international du safran organisé du 25 au 27 novembre 2022 sous le thème «Territoire du safran: potentialités, défis et perspectives».

Organisé au cœur de la ville de Taliouine sur une superficie de 1.000 m2, le Festival international du safran connaît la participation de 50 exposants ainsi que des professionnels du secteur. Les produits exposés répondent aux normes de sécurité sanitaire et disposent d’attestations de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

La région de Souss-Massa dispose d’énormes richesses agricoles et d’une diversité de produits du terroir qui reposent sur un savoir-faire séculaire. Elle produit une part importante de la production nationale en huile d’argan et en safran et se distingue par des produits typiques comme le miel de thym, le miel d’euphorbe, les dattes, les amandes et le henné.

Avancement du plan agricole provincial de la stratégie Génération Green

Le ministre a, par ailleurs, pris connaissance du plan agricole de la stratégie Génération Green 2020-2030 pour la province de Taroudant. Celui-ci prévoit la plantation de 510 hectares de culture biologique, la réhabilitation du marché de gros d’Ouled Teima, la réhabilitation de 4 marchés hebdomadaires, la modernisation de 2 abattoirs et la mise en place de 4 marchés de bétail.

Il est également prévu l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles à travers notamment, la création de 600 coopératives et sociétés de service au profit de 4.800 jeunes bénéficiaires. Quelque 11 nouveaux projets de nouvelle génération seront aussi lancés, en plus de 38 projets agricoles solidaires pour un investissement de 389 millions de dirhams.

Construction et réhabilitation des routes rurales

Au niveau de la commune territoriale de Tinzert, Mohammed Sadiki a pris connaissance du programme de désenclavement de la province. A cette occasion, il a également présidé l’inauguration de la route rurale reliant le douar Aït Yahia au collège via Izergane sur une longueur de 2,6 km.

D’un montant d’investissement d’environ 2 millions de dirhams, ce projet permettra le désenclavement des populations des douars avoisinants, l’installation d’une infrastructure de base communale pour un développement durable, la commercialisation des produits de terroir et agricoles locaux et le développement de l’agro-tourisme intercommunal. Le projet profitera à plus de 1.200 bénéficiaires.

Valorisation des produits agricoles

Au niveau de la commune territoriale Sidi Boumoussa, le ministre a visité une station de conditionnement des agrumes et une station de conditionnement des produits maraîchers pour prendre connaissance de leur état d’avancement. Ces unités ont bénéficié d’un appui du Fonds de développement agricole dans le cadre de la poursuite de la dynamique de développement des filières de production de la stratégie Génération Green.

D’un montant d’investissement de plus de 60 millions de dirhams, la station de conditionnement des agrumes est installée sur une superficie de 11.000 m2 et dispose d’une capacité de traitement de 20.000 tonnes. Elle permettra la création de 20 emplois permanents et de 170 emplois occasionnels et devrait permettre de générer un chiffre d'affaires de plus de 113 millions de dirhams.

D’un montant d’investissement de plus de 45 millions de dirhams, la station de conditionnement des produits maraîchers est installée sur une superficie de 5.500 m2 et dispose d’une capacité de traitement de 30.000 tonnes. Elle permettra la création de 26 emplois permanents et de 150 emplois occasionnels et devrait générer un chiffre d’affaires de plus de 417 millions de dirhams.