© Copyright : DR

Connu pour sa marque de thé Sultan, le groupe T-Man, propriété de la famille Raji, compte bien se renforcer dans le métier de conseil en stratégie digitale.

La holding de la famille Raji, T-Man, ne cesse de se développer et de se diversifier. Opérant initialement dans la distribution de produits alimentaires (thés, pâtes, couscous, etc.), le groupe vient de créer une nouvelle filiale, Iwa Digital Factory. Spécialisée en marketing digital et déjà présente sur les réseaux sociaux, cette nouvelle société a été immatriculée le 20 juin dernier au registre du tribunal de Commerce de Casablanca.



Créee sous la forme de Société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique, la nouvelle filiale, dont le capital s’élève à 100.000 dirhams, est détenue à 100% par la holding T-Man. Elle sera dirigée par le patron du groupe, Hamid Raji.

Selon les statuts de l’entreprise déposés au tribunal de commerce de Casablanca, Iwa Digital Factory interviendra dans les métiers liés au conseil en marketing digital, au développement d’applications mobiles, mais aussi dans la gestion de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, le community management, la création de contenu, etc.