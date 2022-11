Pompe à eau de dernière génération qui permet de rationaliser l'irrigation des terres agricoles, exposée au Salon national des céréales et légumineuses de Berrechid (3-6 novembre 2022).

© Copyright : Khalil Essalak / Le360

VidéoA Berrechid, la troisième édition du salon national des céréales et légumineuses a pris fin dimanche 6 novembre 2022. Pendant quatre jours, les agriculteurs de la région ont pris connaissance des dernières techniques d’irrigation et de rationalisation de l’eau, et ont fait découvrir les savoir-faire des coopératives de la région.

Au cours de la troisième édition du salon national des céréales et légumineuses, à Berrechid, qui se tenait depuis le jeudi 3 novembre dernier, les agriculteurs de la région ont pu découvrir les derniers progrès technologiques de rationalisation des ressources, tout particulièrement ceux qui permettent un usage rationnel des ressources hydriques.

«C’est la première fois que nous participons à ce salon, nous voulons faire découvrir aux agriculteurs nos produits et les sensibiliser à la rationalisation de l’eau grâce à la technologie, à travers par exemple le pompage immergé à l’énergie solaire», explique, interrogé par Le360, un exposant qui a été rencontré sur place.

«Notre but est de nous rapprocher des agriculteurs, de discuter avec eux, de comprendre leurs besoins et de leur montrer les avantages de l’usage des produits technologiques et l’importance de préserver la nappe phréatique», a-t-il ajouté.

Sur une superficie de 20.000 m² (dont 12.000 m² sous un chapiteau), le salon national des céréales et légumineuses regroupe plus de 200 stands. Près de 80.000 visiteurs, dont 25.000 professionnels y ont participé, selon les estimations des organisateurs.

«Nous exposons aujourd’hui des drones de pulvérisation agricole, qui ont beaucoup d’avantages, à la fois pour le rendement des cultures et la rationalisation de l’eau. Ces petits avions sans pilote permettent de réaliser jusqu’à 90% d’économies d’eau, et permettent de plus d’assurer une intervention rapide dans les terrains difficiles d'accès pour le traitement des plantations», indique une participante à cette manifestation.

Cet espace d’exposition permet aussi de promouvoir différents métiers et activités autour de deux filières: celle des céréales et celles des légumineuses, ainsi que de renforcer des organisations professionnelles agricoles. Plus de 50 coopératives de produits des terroirs de différentes régions du Royaume y sont représentées.

Parallèlement à cette exposition, une série de séminaires et de conférences sont animés par des experts et des chercheurs.

La région de Casablanca-Settat, qui comprend la province de Berrechid, est d'une superficie globale de 2.039.402 hectares. La Superficie agricole utile (SAU) est quant à elle de 1.263.042 hectares, ce qui fait de cette région la première productrice de céréales du Royaume, avec 24% de la production nationale, sur une superficie de 845.000 hectares, et une production de 1.524.968 tonnes/an.