Stratégie Halieutis: 4,5 milliards de dirhams pour 441 projets d’aquaculture

Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture et de la Pêche, qui se trouvait hier, mardi 16 avril 2024 devant les membres de la Chambre des conseillers, a affirmé que le département qu’il dirige «accompagne aujourd’hui 441 projets d’investissement, avec un volume d’investissement estimé à environ 4,5 milliards de dirhams».

Le ministre a précisé, dans ses propos relayés par L’Économiste de ce jeudi 18 avril, que 311 projets ont été autorisés, 143 sont en cours de montage et 66 en cours de réalisation.

Mohamed Sadiki a aussi précisé que sur les 441 projets, 123 ont un caractère social au bénéfice de jeunes entrepreneurs, dont 10 coopératives de pêche traditionnelle, d’où l’importance de cette branche d’activité.

En tout, 311 projets ont ainsi été autorisés, 143 sont en cours de montage et 66 en cours de réalisation. Le ministre a aussi précisé que sur les 441 projets, 123 ont un caractère social au bénéfice de jeunes entrepreneurs, dont 10 coopératives de pêche traditionnelle.

Pour Mohamed Sadiki, indique le quotidien, «il est impératif de renforcer la compétitivité de l’activité, en étendant les mesures fiscales et les taxes incitatives, représentées par la réduction des droits de douane à 2,5% et l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits importés, tels que les intrants d’aliments, les larves de poissons et les jeunes coquillages».

Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche travaille actuellement avec l’ensemble de ses partenaires afin de créer un climat propice au développement, à la consolidation et à la garantie de la durabilité de ce secteur.

Pour ce faire, l’adoption d’une vision globale est mise en œuvre et se manifeste par la modernisation d’un arsenal juridique relatif à l’élevage de l’aquaculture marine et à la création de l’Agence nationale de développement de l’aquaculture.

Cette vision s’illustre également dans l’aménagement du domaine maritime et continental, en vue de fournir des espaces appropriés pour abriter l’activité aquacole.

Ainsi, huit plans d’aménagement pour l’aquaculture marine ont été mis en oeuvre, et couvrent 65% du littoral national. Autre mission dont s’acquitte ce département: continuer à assurer la réalisation d’aménagements dans d’autres zones.

«À cela, s’ajoutent l’appui et l’encadrement pour attirer des investissements dans ce domaine, à travers l’accompagnement des projets qui correspondent aux potentialités territoriales. De même, il est question de fournir les compétences professionnelles via des programmes de formation, de stages et de transfert de connaissances. C’est le même cas pour la mise en place des incitations pour encourager les investissements», indique L’Économiste.