© Copyright : DR

Kiosque360. Plus d’une centaine de femmes dirigeantes de coopératives dans la production d’huile d’argan notamment bénéficieront d’un programme de formation sur les «Techniques de production et labellisation» et les «Enjeux des énergies renouvelables». Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Bonne nouvelle pour les coopératives de la région Souss-Massa. Aujourd’hui Le Maroc rapporte en effet dans sa livraison du jour que la Fondation Mohammed VI pour la recherche et la sauvegarde de l’arganier (FMVIRSA) lance un programme de formation sur les «Techniques de production et labellisation» et les «Enjeux des énergies renouvelables» au profit de 120 femmes dirigeantes de coopératives au niveau de cette région.

Notons que la FMVIRSA entend protéger les arganeraies et les droits des femmes arganières, qui s’organisent souvent en coopératives de production d’huile d’argan. Force est de rappeler que la FMVIRSA est accréditée auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (Ecosoc) en tant que membre consultatif à statut spécial (2013), et auprès du Fonds vert pour le climat (2017) ayant coordonné avec l’Etat auprès de l’Unesco les savoir-faire traditionnels liés à la production d’huile d’argan en tant que patrimoine culturel immatériel (2014).

Le quotidien précise que la FMVIRSA a mis en œuvre le projet Femmes arganières et rurales engagées pour le développement économique inclusif et le climat (Faredeic). Soulignons qu’il s’agit d’un programme qui vise le renforcement des capacités des femmes et de leurs organisations pour dynamiser l’économie locale par des solutions solaires et des modes de production durables adaptées aux territoires ruraux, par le déploiement d’un programme de formation en gestion, commercialisation, leadership et techniques solaires pour 600 femmes, dont 120 dirigeantes de coopératives.

Il est ainsi question de permettre aux femmes de contribuer activement au développement durable de leurs territoires et d'augmenter leurs revenus. Dans le détail, Aujourd’hui Le Maroc explique que l’objectif global de ce programme est de contribuer au développement inclusif et climato-résilient des territoires et à la reconnaissance du rôle des femmes dans la transition énergétique. Ceci, poursuit le journal, passe par le renforcement de leur place dans la filière énergies renouvelables par la création de deux coopératives féminines d’énergie ainsi que par l’accompagnement des femmes organisées en coopératives vers des modes de production et de gestion durables et leur implication dans les politiques locales.

Grâce à ce nouveau programme, ces femmes recevront une formation continue qui les aidera à obtenir des certifications et des labellisations, et à se conformer aux exigences sélectionnées par l’ADA pour participer aux manifestations nationales et internationales…