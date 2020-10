© Copyright : DR

Les résultats semestriels des sociétés cotées ont affiché une baisse historique de 54%, passant de 15,8 à 7,2 milliards de dirhams. Une des principales raisons : les dons importants accordés par les entreprises inscrites à la cote de Casablanca, au Fonds Covid-19.

«Au terme d’un semestre lourdement impacté par la crise sanitaire, dont les effets se sont fait ressentis essentiellement sur le deuxième trimestre, l’activité des principaux opérateurs économiques a été mise à mal impactant de facto les réalisations financières des sociétés cotées», analyse BMCE Capital Research (BKR), le bureau d’analyse et recherche panafricain de BMCE Capital, dans son document «Earnings S1 2020», portant sur sa lecture des réalisations semestrielles des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca.

Sur un volet commercial et en dépit des arrêts d’activité complets ou partiels de plusieurs secteurs suite aux mesures sanitaires décrétées par les autorités à partir du mois de mars, les revenus totaux des sociétés cotées limitent leur recul à -5% pour se fixer à 113,2 milliards de dirhams.

Cette baisse du chiffre d’affaires global des sociétés cotées recouvrent des évolutions contrastées entre secteurs. Ainsi, le chiffre d’affaires des sociétés industrielles accuse un repli de -10,1%, se portant au total à 70,2 milliards de dirhams, essentiellement imputable à l’impact négatif de la pandémie du Covid-19 sur l’activité commerciale des immobilières, des opérateurs gaziers, du BTP et des distributeurs automobiles.

Dans le même temps, le Produit net bancaire (PNB) des sociétés financières progresse de 6,3% pour atteindre 34,3 milliards de dirhams. Le chiffre d’affaires du secteur «assurance et courtage» est, lui, en léger repli de -1% à 8,6 milliards de dirhams.

Un repli historique de la capacité bénéficiaire à relativiser

Les bénéfices semestriels des sociétés cotées ont affiché une «baisse historique» de 54% au premier semestre, selon BMCE Capital Research, passant de 15,8 milliards de dirhams à 7,2 milliards de dirhams.

Ce calcul de la masse bénéficiaire recouvre notamment l’intégration totale ou partielle des contributions au profit du Fonds spécial pour la gestion du Covid-19.

Hors impact des contributions, qui serait d’environ 6 milliards de dirhams en brut, selon BKR, le Résultat net part du groupe (RNPG) global ressortirait en baisse de -29% à 11,2 milliards de dirhams.

© Copyright : BMCE Capital Research

Dans le détail, la masse bénéficiaire des industries s’est dépréciée de -49,2% de à 4,1 milliards de dirhams, «plombé principalement par la comptabilisation one-shot de la contribution au Fonds Covid-19», soulignent les analystes de BKR.

La capacité bénéficiaire des financières recule de -58,2% à 2,8 milliards de dirhams. Cette baisse s’explique, d’une part, par la forte dégradation du coût du risque, qui a plus que doublé lors du premier semestre, suite au provisionnement anticipatif et prudent de la part des banques cotées et, d’autre part, par l’impact de la contribution au Fonds spécial covid-19.

Pour les entreprises d’assurance et courtage, le RNPG global est en retrait de -71% à 265 millions de dirhams, s’expliquant principalement par le résultat déficitaire enregistré par Wafa Assurance durant le premier semestre (-191,5 millions de dirhams) en raison d’un provisionnement prudent, d’une contreperformance des marchés financiers et de l’annulation, la suspension ou le report des versements de dividendes de certains émetteurs.