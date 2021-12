© Copyright : DR

Kiosque360. Le chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers s’attendent à une stabilité voire à une amélioration de leur activité au 4ème trimestre 2021, d’après la dernière enquête du HCP. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Pour le 4ème trimestre de l’année, les chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers prédisent un redressement de leur activité, d’après l’enquête trimestrielle de conjoncture du Haut-commissariat au Plan (HCP). En effet, 34% des patrons interrogés anticipent une amélioration de l’activité de leur secteur et 42% une stabilité, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 décembre.

La raison? L’amélioration prévue dans les branches des «transports terrestres et transport par conduites» et de l’«entreposage et services auxiliaires des transports», contre une baisse prévue dans les activités d’«hébergement», de «transports aériens» et les «activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes», indique le HCP.

Autres prévisions: une stabilité des demandes selon 52% des chefs d’entreprises questionnés et une stagnation des effectifs pour 78% des dirigeants sondés.

Dans sa note, le HCP revient également sur l’activité du secteur au troisième trimestre de 2021. Pour 57% des chefs d’entreprises interrogés, elle aurait connu une hausse. Une croissance due, d’une part, à la hausse des activités des «transports aériens», des «télécommunications » et des «transports terrestres et transports par conduites» et, d’autre part, à la baisse d’activité enregistrée au niveau des branches des «transports par eau» et de l’«entreposage et services auxiliaires des transports», précise le journal.

Au troisième trimestre, le taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur aurait atteint les 77%. Le HCP indique que «les carnets de commande du secteur sont jugés d’un niveau normal par 56% des patrons et inférieur à la normale selon 40%. L’emploi aurait connu une stabilité selon 67% des chefs d’entreprises.»