Sanlam négocie le rachat des filiales africaines d’Allianz: vers un rapprochement Saham Assurance-Allianz Maroc?

Une agence Allianz et une autre, Saham assurance.

© Copyright : DR

Le plus grand assureur d’Afrique, Sanlam, est en pourparlers avec le plus grand assureur d’Europe, Allianz, pour le rachat des participations de ce dernier en Afrique (hors Afrique du Sud). Au Maroc, si le deal aboutit, Sanlam verra sa part de marché augmenter et atteindre 15% en prenant le contrôle de la filiale de l’allemand Allianz.

L'assureur africain Sanlam Ltd a annoncé, ce mercredi 22 décembre 2021, qu'il étudiait des «options stratégiques» avec l'allemand Allianz pour leurs activités respectives en Afrique, à l'exception du marché intérieur de Sanlam en Afrique du Sud. Sanlam n'a pas précisé la nature de ces options, mais a conseillé aux actionnaires de faire preuve de prudence lors de la négociation de ses actions. «Si ces alternatives stratégiques aboutissent à une transaction qui est conclue avec succès, cela peut avoir un effet important sur le prix des titres de Sanlam», rapporte l’agence Reuters, citant un communiqué de Sanlam. Assurances: le Sud-africain Sanlam renforce sa participation dans SAHAM Assurance à hauteur de 84,5% Au siège des filiales marocaines d’Allianz (Allianz Assurance Maroc) et de Sanlam (Saham Assurances), cette annonce a été accueillie avec surprise. Si le deal aboutit, Sanlam verra sa part de marché augmenter et atteindre environ 15% en prenant le contrôle de la filiale de l’allemand Allianz. Celle-ci détient 3,47% du total des primes émises en 2020 sur le marché marocain (assurance vie et non-vie). Saham Assurance, qui sera bientôt rebaptisée Sanlam Maroc, revendique quant à elle 11,32% de part de marché. «Les discussions n’en sont qu’à leurs balbutiements», nous confie une source à Saham Assurance, contactée par Le360, ajoutant qu’il est encore tôt pour se prononcer sur la nature de ces négociations, voire sur les retombées d’un éventuel rapprochement sur l’activité des filiales au Maroc. Encore faut-il attendre, si les discussions aboutissent, l’accord des régulateurs d’une douzaine de pays accueillant les filiales de Sanlam et d’Allianz. Cotée à la Bourse de Casablanca, Saham Assurances va diffuser sous peu un communiqué pour rassurer les investisseurs.



Par Wadie El Mouden