A Agadir, d’ici fin juin, le taux de remplissage des hôtels devrait être compris entre 50% et 70%, et devrait atteindre les 100% au cours des mois de juillet et août.

A Agadir, les hôtels attirent de plus en plus de touristes, Marocains et étrangers, après deux années de vaches maigres. Au sein des établissements hôteliers de la ville, la confiance est de mise pour la haute saison estivale. Reportage.

Les hôtels de la ville d’Agadir continuent d’accueillir les visiteurs. Qu’ils soient Marocains ou étrangers, ils semblent séduits par la beauté et la diversité des paysages de la capitale du Souss.

Les offres alléchantes présentées aux clients par les établissements hôteliers proposent de joindre l’utile à l’agréable, donc rien de mieux que de passer ses vacances d’été dans une ville reposante et plaisante à découvrir.

«L’hôtel s’est bien préparé pour la période estivale 2022. Tout le personnel qui y travaille est recruté sur la base de son savoir faire et ses compétences, et ceci dans le but de proposer la meilleure offre, en termes de rapport qualité-prix à nos clients», explique Fatima-Zahra Hadari, responsable d’une unité hôtelière d’un hôtel à Agadir, interrogée par Le360.

«Nous proposons des offres intéressantes pour rebooster le tourisme dans la région et pour attirer davantage de touristes, qu’ils soient Marocains ou étrangers. D’ici fin juin, le taux de remplissage devrait être compris entre 50% et 70%, et devrait atteindre les 100% au cours des mois de juillet et août», poursuit-elle.

Pour sa part, Hassan El Hattani, responsable d’animation de loisirs, précise que «les offres des hôtels sont principalement centrées sur le confort et le plaisir de leur clientèle. L’objectif est de permettre à nos touristes de passer leurs vacances dans les meilleurs conditions possibles».

Selon ce professionnel du tourisme, «pour ce début de saison estivale 2022, le secteur du tourisme a enregistré une reprise remarquable par rapport à ces deux précédentes années marquées par le Covid-19».

Il est également utile de rappeler que pour assurer le confort total des visiteurs, les établissements hôteliers mettent à la disposition de leur clientèle d’autres services, tels que le transport interurbain. L’objectif étant abord d’assurer la sécurité des clients, en second lieu d'améliorer l’attractivité économique et touristique de la ville d’Agadir en particulier, et de la région du Souss en général.