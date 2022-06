© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (photomontage)

Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi 16 juin 2022, Saham Assurance a annoncé officiellement son changement de dénomination pour devenir Sanlam, consolidant ainsi son appartenance au premier groupe d’assurance en Afrique.

Saham Assurance a rejoint ce jeudi 16 juin 2022, les 20 filiales du groupe Sanlam ayant changé de nom en 2021 et ce, dans 13 pays du continent africain. Ainsi, la compagnie devient officiellement Sanlam Maroc et affiche désormais son appartenance au premier groupe d’assurance en Afrique.

«Ce changement de nom nous permettra de déployer au Maroc une marque unifiée à l’échelle continentale, forte de la reconnaissance de nos partenaires et clients, ainsi que du capital confiance construit depuis plus d’un siècle. Il s’agit aussi pour nous de mettre à profit les synergies Groupe ainsi que la cohérence du discours et de la communication de Sanlam», explique à Le360, Yahia Chraibi, directeur général de Sanlam Maroc.

Présente dans 33 pays d’Afrique, Sanlam consolide ainsi son leadership sur plusieurs marchés clés qui sont au cœur de sa stratégie en Afrique, à commencer par le Maroc. Le groupe ambitionne désormais de faire partie du peloton de tête, en se positionnant parmi les top 3 des compagnies d’assurance mondiale, souligne le haut management de Sanlam Maroc.

Pour marquer ce rebranding, le groupe déploie une nouvelle identité visuelle et une nouvelle signature «Vivez en toute confiance» et annonce le lancement d’une large campagne de communication à travers différents canaux.

Le plus grand assureur d’Afrique, Sanlam, est actuellement en pourparlers avec le plus grand assureur d’Europe, Allianz, pour le rachat des participations de celui-ci en Afrique (hors Afrique du Sud). Au Maroc, si ce deal aboutit, Sanlam verra sa part de marché augmenter et atteindre 15% en prenant le contrôle de la filiale de l’allemand Allianz. Celle-ci détient en effet 3,47% du total des primes émises en 2020 sur le marché marocain (assurance vie et non-vie). Saham Assurance, revendique quant à elle 11,32% de part de marché.