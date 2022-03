Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, lors de la cérémonie de signature, à Rabat, de la convention portant sur l’aménagement, la commercialisation et la gestion, des parcs industriels de Had Soualem et Sahel Lakhyayta, le 22 mars 2022.

Le ministre de l'Industrie a confirmé la relance du secteur qui a récupéré plus de 100% des emplois de 2019 et dont les carnets de commandes sont pleins, lors de la cérémonie de signature à Rabat, le 22 mars 2022, de la convention portant sur l’aménagement, la commercialisation et la gestion des parcs industriels de Had Soualem et Sahel Lakhyayta.

Après deux années de baisse de régime due à l’impact de la pandémie du Covid-19, la machine industrielle du Maroc a retrouvé sa vitesse de croisière en récupérant plus de 100% des emplois de 2019, année de référence avant le déclenchement de la crise sanitaire.

Ce constat vient d'être officiellement acté ce mardi 22 mars 2022 par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de la cérémonie de signature à Rabat de la convention portant sur l’aménagement, la commercialisation et la gestion, selon un modèle PPP, des parcs industriels de Had Soualem et Sahel Lakhyayta, tous deux situés dans la grande région de Casablanca-Settat.

«Notre industrie a repris des couleurs plus vives bien avant d’autres pays, après un contexte d’incertitude marqué par des risques sur la demande et des doutes sur la relance», a affirmé le ministre devant des investisseurs, des représentants du ministère de l’Economie et des Finances et du secteur privé et public.

«Nous sommes devant une reprise industrielle à la vitesse grand V et je vous annonce officiellement que nous avons récupéré 101% des emplois de 2019 et enregistré plus de 16% d’exportations par rapport à 2019», a indiqué Ryad Mezzour.

Il s’est également félicité du fait que carnets de commandes sont «pleins», notamment au niveau de l’aéronautique et de l’agro-alimentaire industrielle dont les exportations en volume et en valeur ont dépassé celles des produits agricoles non transformés.

Au registre des performances, le ministre a cité l’exemple du développement de l’industrie du concentré des jus et d’autres produits. «C’est incroyable. C’est pour vous dire aussi que vous avez raison de vous engagez dans la création des zones industrielles», a affirmé le ministre avant de procéder à la signature d’une convention portant sur la création des sites industriels de Had Soualem (51 hectares et investissement public de 39 millions de dollars) et de Sahel Lakhyyata (60 hectares et investissement public de 13 millions de dollars).

Les deux zones doivent attirer respectivement des investissements privés de 180 millions de dollars et de 220 millions de dollars. Si l’on ajoute l’extension de la zone industrielle de Bouznika dont les travaux ont démarré ce mardi 22 mars 2022, les trois sites industriels devront abriter au total 500 nouvelles entreprises industrielles, créer 27.000 emplois directs pour un investissement total d’ environ 486 millions de dollars.

Ces trois zones industrielles ont été réalisées en partenariat, selon la formule PPP, avec le groupe américain Millennium Challenge corporation (MCC) et l’Agence gestionnaire MCA Maroc, que dirige Malika Laasri.

Les trois projets entrent dans le cadre de la composante «sites pilotes» de ce programme quinquennal de coopération Compact II, doté d’un total de 460 millions de dollars et dont la dernière année de mise en œuvre s’achève en 2022.