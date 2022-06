© Copyright : Freepik

L'association marocaine des producteurs et producteurs-exportateurs de fruits et légumes (Apefel) alerte sur la gravité de la situation actuelle du secteur, notamment suite à la hausse persistante du prix des intrants et aux interruptions fréquentes de la chaîne d'approvisionnement.

Dans un communiqué récemment diffusé, suite à la tenue de son assemblée générale ordinaire, l'association marocaine des producteurs et producteurs-exportateurs de fruits et légumes (Apefel) ne cache pas ses craintes quant à l’avenir du secteur. Elle cite notamment les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, la hausse du prix des intrants, les fluctuations observées au niveau international et les décalages intervenus dans le calendrier de la production européenne et l’impact négatif que cela pourrait avoir sur les exportations nationales.

Outre ces facteurs, l’Apefel tient à souligner que le coût élevé de production des fruits et des légumes peut entraîner une hausse du prix de vente de ces produits au niveau du marché national, ce qui peut, par conséquent, miner le pouvoir d'achat des citoyens.

L’Apefel se montre encore pessimiste et dit que si ce coût de production augmente davantage, il sera difficile de maintenir le niveau actuel d’offre et cela pourrait donner notamment lieu à des ruptures de production.

Par ailleurs, les membres de l'association marocaine des producteurs et producteurs-exportateurs de fruits et légumes ont rappelé la situation vécue par le secteur pendant le mois de ramadan, lorsqu’ils étaient amenés à limiter leurs exportations, ce qui a entraîné une énorme perte matérielle pour les producteurs-exportateurs et les stations de conditionnement.

Cette situation s'est poursuivie, expliquent les membres de l’Apefel, pendant plus de quarante jours et, du fait du non-respect des contrats de commercialisation conclus avec un certain nombre de marchés de distribution européens, a entraîné la détérioration des relations avec ces clients internationaux.

Pour toutes ces raisons, l’Apefel souhaite attirer l'attention de l'opinion publique et des responsables du secteur, qu'elle commence à remarquer une grande froideur quant à la mise en place des programmes agricoles pour la prochaine saison, notamment pour certains produits. Elle signale, en outre, que cette réticence pourrait se traduire par un problème majeur d'approvisionnement des marchés intérieur et extérieur.

Enfin, l’Apefel note que tous ses membres attendent avec impatience le rendez-vous promis par le ministre de l'Agriculture, lors de sa rencontre avec leurs représentants au siège de la tutelle, le 7 avril 2022. Ils disent miser sur ce rendez-vous tant attendu pour lever toute ambiguïté afin qu’ils puissent reprendre leurs activités dans les meilleures conditions.