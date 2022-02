© Copyright : DR

Prévu initialement le 12 décembre 2021, le premier vol commercial de Royal Air Maroc (RAM) reliant Casablanca à Tel-Aviv, aura finalement lieu le 13 mars 2022, apprend Le360 d'une source sûre.

Le premier vol de RAM entre le Maroc et Israël, prévu initialement le 12 décembre 2021, avait été reporté pour des raisons sanitaires dues au Covid-19. Les deux pays avaient décidé de fermer les frontières aériennes pour lutter contre la propagation du nouveau variant Omicron.

Reprogrammé pour le dimanche 13 mars prochain, le vol inaugural Casablanca-Tel Aviv conduira une délégation d’hommes d’affaires marocains, dans le cadre d’une mission économique organisée par la CGEM.



La délégation marocaine sera composée de plus de 70 opérateurs économiques représentant les différents secteurs d’intérêts communs identifiés tels que le tourisme, l’industrie, l’agriculture, la technologie et l’innovation, l’éducation, la santé, la finance et les assurances, les énergies renouvelables, la grande distribution ou encore le textile.

L’objectif est d’explorer les pistes de renforcement des liens économiques et commerciaux et de créer de fortes synergies entre les communautés des affaires marocaine et israélienne.

Prendront part également à ce vol inaugural les représentants d'un certain nombre d'institutions artistiques et culturelles.

Trois fréquences seront opérées avec un vol d’une durée de moins de cinq heures et demie. Le nombre de fréquences passera en peu de temps à cinq vols par semaine.

Les vols seront programmés au départ de Casablanca tous les mardis, jeudis et dimanches à 23h55 (heure du Maroc) avec une arrivée à Tel-Aviv à 06h15 (heure locale), a souligné la compagnie nationale dans son communiqué diffusé en décembre 2021.

Les vols au départ de Tel Aviv seront, quant à eux, programmés tous les lundis, mercredis et vendredis avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à Casablanca à 12h10 (heure du Maroc), a ajouté la même source. Les billets sont proposés à des prix de lancement à partir de 3.400 Dirhams (TTC) aller- retour en classe économique.