La Direction des études et des prévisions financières (DEPF) du ministère de l'Economie et des finances, relève le potentiel du tourisme interne en tant que levier de relance post-Covid.

"Le tourisme interne comme un levier de relance ?". C'est la question que pose l'hbdomdaire de La Vie Éco. Une question qui s’impose avec insistance, tant la crise sanitaire a fragilisé le tourisme national. Elle s’impose aussi, tant le tourisme interne a joué en cette période de crise un rôle d’amortisseur pour le maintien du système productif touristique, poursuit le journal.

La Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances confirme ce constat. "Malgré les incertitudes et les mesures sanitaires restrictives différenciées au niveau territorial, le tourisme interne a joué un rôle d’amortisseur durant la crise", indique-t-elle dans un Policy brief intitulé "Potentiel du tourisme interne en tant que levier de relance post-Covid". Les données collectées par le DEPF attribuent un rôle salvateur au tourisme interne, tributaire cependant des restrictions de déplacement et de la spécialisation différenciée des territoires touristiques, relève La Vie Éco.

Chiffres à l’appui, la direction explique que les arrivées des touristes internes dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) se sont contractées de 59,5% en 2020, contre -80,7% pour le tourisme récepteur, passant à 1,4 million de touristes.

Résultat: le maintien d’une activité touristique à minima avec une part du marché du tourisme interne de 57% du total des arrivées, soit une hausse de 18 points par rapport à 2019. Idem pour les nuitées des résidents marocains qui ont baissé de 55,4% en 2020, contre -72,4% pour le tourisme récepteur, passant à 3,5 millions de nuitées. De quoi maintenir la moyenne par touriste à 2,4 nuitées contre 3,2 pour les non-résidents.

Selon La Vie Éco, ces chiffres corroborent le rôle du tourisme interne dans le maintien du système productif touristique en périodes de crise, avec la consolidation de sa part de marché à 50% du total des nuitées contre 31% en 2019. Toujours est-il que ce rôle crucial a été freiné par les mesures sanitaires restrictives mises en place dans les régions du Royaume. A titre exemple, l’hebdomadaire relève que la contraction du tourisme interne a été moins sévère dans la région de Souss-Massa que les régions Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.