Les voyagistes se mobilisent pour relancer leur secteur, sinistré par la crise sanitaire. Ainsi, le Moroccan Travel Management DMC Club (MTM) a récemment effectué une visite de courtoisie à Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale. Durant cette visite, les deux parties ont examiné les perspectives de développement du secteur, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du jour. On apprend ainsi que cette rencontre a permis de présenter les grandes lignes de l’étude du MTM relative au plan de relance des activités à l’horizon 2022. «Les voyagistes ont, dans ce sens, souligné la nécessité de s’adapter et concevoir une nouvelle façon de faire dans les relations au niveau stratégique et opérationnel. Ils ont également mis l’accent sur l’action au niveau de la promotion et la commercialisation du produit sous ses multiples facettes», précise le quotidien.

Parmi les principales conclusions retenues, figurent la redynamisation du projet Moroccan Convention Bureau, le lancement d’une campagne pour le MICE national et international, ainsi que le développement du tourisme national selon un nouveau processus. A noter également que le MTM DMC Club envisage d’intervenir auprès de Royal Air Maroc pour la signature d’une convention conjointe et fait part de la mobilisation de ses membres pour accompagner la tutelle dans ses divers projets liés au secteur. La labellisation des agences de voyage et la formation des futurs talents s’imposent également comme une nécessité pour franchir ce nouveau cap, précise encore le quotidien, ajoutant que le groupement aspire à mettre en place des promotions de conseillers de voyage à travers la MTM Academy.

Le projet Moroccan Convention Bureau est une niche importante à développer pour un tourisme qualitatif et de référence. «La ministre a également évoqué, lors de son intervention, la création d’une plateforme e-tourisme, la nouvelle configuration du learning academy, ainsi que le développement d’un nouveau business model pour répondre à la demande du tourisme interne», souligne le journal.