Pas moins de 890 modules photovoltaïques ont été installés sur les toits de trois bâtiments de l’administration centrale à Rabat, produisant une puissance totale de 300 kilowatts-crête d’électricité propre.

Ce projet novateur et pionnier devra produire 450 mégawatt heures par an, ce qui équivaut à 75% des besoins quotidiens en électricité, et à réduire de 323 tonnes l’émission de CO2 par an. La récupération financière de l’investissement se fera au bout de 4 ans et demi alors que le cycle de vie de la centrale est de 25 années, indique le ministère des Finances dans un communiqué. Ce projet, pilote dans son genre, n’est que le début d’un large chantier visant à équiper de centrales photovoltaïques les bâtiments énergivores du ministère.

Il s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action global de développement durable, visant à réduire l’impact environnemental. Sont aussi prévus l’utilisation de 16 véhicules hybrides, l’installation de valves économiseurs et de nouveaux robinets à poussoir et la mise en place d’un système de tri sélectif pour procéder au recyclage des déchets, est-il précisé.