Prix Arabe de la RSE: à Dubaï, consécration pour le groupe Bank of Africa et Acwa Power Maroc

Récompensant les entreprises ayant su le mieux prendre en compte les objectifs de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), l'édition 2020 de ce prix a récompensé Bank of Africa dans la catégorie «Services financiers» et ACWA Power Maroc dans la catégorie «Partenariats et coopération».