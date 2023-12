Plus un réajustement qu’un abandon: Starbucks et H&M se maintiennent au Maroc

Les enseignes Starbucks et H&M devaient quitter le Maroc à partir du 15 décembre, selon une information relayée le 30 novembre. Elle a néanmoins été démentie trois jours plus tard par le groupe koweitien Al Shaya qui exploite les deux marques via sa filiale Al Shaya Maroc, indique le mensuel panafricaine Jeune Afrique dans son édition électronique.

Selon les spéculations, «la faible attractivité du marché marocain, les offres inadaptées et les résultats médiocres seraient à l’origine de ce (faux) départ, lequel aurait été précipité par la vague de boycott lancée par les Marocains pour protester contre la riposte démesurée d’Israël contre la bande de Gaza». Il n’en finalement rien et les deux marques restent bel et bien au Maroc, avec cependant des ajustements en vue.

Cité par Jeune Afrique, le groupe koweïtien explique comment il compte continuer à faire tourner l’enseigne suédoise de prêt-à-porter et la chaîne américaine de café dans le Royaume: «Nous restons plus que jamais impliqués dans la gestion de nos activités au Maroc», explique un porte-parole du groupe qui s’engage également à évaluer son portefeuille pour garantir une présence optimale. «Nous croyons au succès à long terme de H&M et restons à l’affût d’opportunités visant à optimiser son potentiel sur le territoire. Par ailleurs, nous continuerons à mettre en valeur l’ensemble de nos cafés Starbucks au Maroc», souligne le groupe koweïtien.

Lancé au Koweït en 1890, le groupe Al Shaya, qui s’étend dans la région MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord), et en Europe avec une présence particulière en Russie et en Turquie, est récemment monté au créneau pour défendre la chaîne américaine de café: «Starbucks ne fournit aucun type de soutien financier au gouvernement israélien ou à l’armée israélienne».