Les enseignes H&M et Starbucks ne quitteront pas le Maroc: les précisions du groupe koweïtien Alshaya

Les enseignes H&M et Starbucks, portées par le groupe koweïtien Alshaya, ne quitteront pas le Maroc.

«Nous restons plus que jamais impliqués dans la gestion de l’enseigne H&M au Maroc», souligne le groupe Alshaya dans une réponse écrite pour Le360.

Le groupe koweïtien affirme qu’il continuera à «faire un état des lieux régulier de son portefeuille afin de garantir une présence adéquate de (ses) magasins aux emplacements les plus appropriés pour sa clientèle».

«Nous croyons au succès à long terme de la marque et restons à l’affût d’opportunités visant à optimiser son potentiel sur le territoire, ce qui peut parfois se traduire par des ajustements portés à notre réseau de magasins», ajoute la même source.

Lire aussi : Les enseignes H&M et Starbucks sont-elles sur le départ? Ce que l’on sait

Par ailleurs, le groupe Alshaya affirme qu’il va «continuer à mettre en valeur l’ensemble de ses cafés Starbucks au Maroc».

Installé au Maroc depuis 2011, le groupe Alshaya, propriété de l’homme d’affaires koweïtien Mohamed Alshaya, l’une des grandes fortunes du Golfe, compte 18 points de vente Starbucks au Maroc, répartis entre cinq villes (Casablanca, Rabat, Marrakech, Kénitra et Tanger), en plus de quatre magasins franchisés H&M à Casablanca (deux unités), Rabat et Marrakech.