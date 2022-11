© Copyright : DR

Kiosque360. Le secteur des pièces de rechange automobiles au Maroc poursuit son développement. Le salon Moroccan Automotive Technologies, qui se tiendra du 15 au 18 décembre à Casablanca, permettra aux professionnels de mettre en valeur le potentiel du secteur. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le secteur des pièces de rechange automobiles (PRA) au Maroc pèse quelque 20 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mercredi 300 novembre. Le journal, qui s’intéresse au salon Moroccan Automotive Technologies (M.A.T), prévu du 15 au 18 décembre prochain à Casablanca, indique que c’est le commissaire du salon, Aziz Dich, qui a donné ce chiffre lors d’une récente conférence de presse. Le commissaire a aussi souligné que le secteur fait face à d’innombrables défis, notamment la structuration du marché, les évolutions technologiques ou encore la formation.

Notons que le parc automobile est estimé à 5 millions de véhicules, dont environ 3 millions sont des véhicules légers, concentrés à hauteur de 37% dans la région Casablanca-Settat, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (18%) et Fès-Meknès (11%).

Face aux changements en cours aux niveaux national et international, notamment sur le plan technologique dans le secteur de l’automobile, Aziz Dich a mis l’accent sur l’importance de la formation, faisant remarquer que 80% des professionnels du secteur PRA sont des personnes autodidactes.

Le quotidien précise que le salon sera l’occasion pour les industriels et distributeurs de pièces de rechange automobiles, et autres, d’échanger sur les enjeux et perspectives du secteur.



Selon les organisateurs de cet évènement, ce dernier représente une vitrine pour le secteur des pièces de rechange et une plateforme d’échanges avec tous les opérateurs du secteur des pièces de rechange au Maroc. Le quotidien ajoute qu’il réunira toutes les parties prenantes de l’écosystème de la filière après-vente automobile, notamment les véhicules légers (VL), les véhicules utilitaires légers (VUL) et les véhicules de type poids lourds (PL).

«Cette édition verra la participation de 220 exposants et quelque 15.000 visiteurs. La première édition du salon, tenue du 12 au 15 décembre 2018, a pu regrouper environ 180 exposants représentant une dizaine de pays, dont l’Allemagne, la Belgique, la Chine, la France, l’Italie, la Tunisie, le Taïwan, la Turquie, le Maroc et l’Espagne, et attirer 12.000 visiteurs majoritairement professionnels et partenaires des métiers liés à l’après-vente de l’automobile», précise le journal. Et d’ajouter qu’en plus de la présentation des produits par les exposants, le salon permettra aussi aux visiteurs de découvrir les dernières tendances et nouveautés d’un secteur riche et en plein développement au Maroc et à l’international.