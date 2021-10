© Copyright : DR

L’accord conclu entre l’israëlien Ratio Petroleum et l’’Onhym intervient neuf mois après la signature de l’accord tripartite entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis.

L’information est relayée par des médias israëliens spécialisés: la compagnie d’exploration gazière et pétrolière israélienne Ratio Petroleum Partnership a annoncé avoir signé, le 24 septembre dernier, un accord avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym), lui donnant l’exclusivité des droits de recherche et d’exploration de gisements de gaz ou de pétrole dans le bloc Atlantique de Dakhla, couvrant une surface de 109.000 kilomètres carrés.

© Copyright : DR

L’accord prévoit la possibilité de conclure ultérieurement une entente de recherche et de production en fonction des résultats de l’étude réalisée par la compagnie.

Il fixe également les conditions dans lesquelles Ratio Gibraltar ou Ratio Petroleum Partnership pourraient obtenir des licences pour l'exploitation et la production de pétrole.

Conformément aux dispositions de la législation marocaine, l’Etat recevrait une redevance de 7% si du pétrole est découvert à plus de 200 mètres sous les eaux, avec une production de plus de 500.000 tonnes, et pour du gaz naturel, 3,5% pour une production de plus de 500.000 mètres cubes.

Le groupe Ratio Petroleum, qui détient 15% du plus grand champ d’exploration israélien, Leviathan, est présent dans deux autres bassins en Guyane-Suriname et aux Philippines. La superficie des droits pétroliers de Ratio Petroleum s'élève actuellement à 22.330 km².