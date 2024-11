Pensions de retraite: un gel qui perdure depuis 25 ans

Le Réseau marocain des organismes de retraités (RéMOR) appelle à une mobilisation nationale. Le 30 novembre 2024, retraités, futurs retraités et organisations professionnelles se rassembleront devant le Parlement pour protester contre le gel des pensions, en place depuis 25 ans, et demander des réformes face à la hausse du coût de la vie, rapporte le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

«Le RéMOR critique vivement l’inaction du gouvernement, exigeant une revalorisation des pensions et une gestion plus efficace des régimes de retraite (RCAR, CMR, CIMR). Il dénonce également des prélèvements injustifiés sur les pensions, la corruption et le gaspillage des fonds publics», peut-on lire.

Un autre sujet suscite des inquiétudes: l’intégration de la CNOPS dans la CNSS, perçue comme une marchandisation des services de santé. Le RéMOR invite les organisations politiques et syndicales à soutenir ses revendications, en vue de rétablir la dignité et les droits des retraités.

«Par ailleurs, des lettres ont été adressées à Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, et à Mohamed Ould Errachid, président dela Chambre des conseillers, pour demander des amendements au projet de loi de fFnances 2025. Ces propositions incluent une augmentation des pensions, leur exonération fiscale et l’amélioration des services de santé», écrit L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

Première à réagir, la CIMR (Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite) précise qu’elle applique une revalorisation annuelle des pensions pour ses bénéficiaires, et ce «conformément à l’article 27 de notre règlement général de retraite, qui stipule que, chaque année, le Conseil d’administration détermine le taux de revalorisation des pensions applicable à partir du 1er juillet, en fonction des projections actuarielles et financières du régime».

La même source indique que le taux de revalorisation des pensions appliqué depuis le 1er juillet 2024 a été fixé à 1,50%. «Ce taux illustre l’engagement de la CIMR à protéger le pouvoir d’achat de ses allocataires, tout en préservant l’équilibre et la pérennité financière de son régime», précise la Caisse. Reste à savoir ce qu’il en est des autres régimes et caisses de retraite.