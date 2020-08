Une pêcherie des petits pélagiques de l’Atlantique Sud vient de voir le jour, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 25 août. Ce projet vise l’exploitation durable de la ressource halieutique et la maximisation de sa valorisation, note le journal qui ajoute que la décision de créer cette pêcherie a été prise après avis de l’Institut national de recherche halieutique et des Chambres des pêches maritimes.

Soulignons que, selon l’arrêté relatif à cette nouvelle zone et publié au Bulletin officiel, le total admissible des captures des petits pélagiques est fixé à un million de tonnes annuelles. Notons que ce total admissible des captures est réparti, chaque année, entre senneur côtier, senneur Type RSW, chalutier pélagique congélateur, chalutier pélagique type RSW.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que le quota accordé à chaque catégorie de navires est ensuite réparti en quotas individuels entre les navires appartenant à ladite catégorie. «En outre, pour les navires de la catégorie RSW, un volume maximal de captures par marée et par navire est fixé, sans possibilité de dépasser le quota individuel annuel accordé aux navires concernés. Il prévoit 200 tonnes par marée et par navire du 1er janvier au 30 juin de chaque année, 250 tonnes par marée et par navire du 1er juillet au 31 décembre de chaque année», précise le quotidien.

Il est également à noter que le même arrêté souligne que le quota individuel et le volume maximal de captures par marée sont inscrits sur la licence de pêche du navire concerné, dans la rubrique quota de captures attribué. De même, on apprend que tout quota individuel non utilisé au cours de l’année de validité de la licence de pêche correspondante ne peut être reporté à une année ultérieure.

Aujourd’hui Le Maroc rappelle que les ressources de petits pélagiques, constituées d’espèces de poissons vivant en surface ou entre les deux eaux, représentent le principal potentiel halieutique de la Zone économique exclusive (ZEE) marocaine. Soulignons aussi que la pêche aux petits pélagiques occupe une place importante dans le secteur des pêches au Maroc, de par l’importance et le dynamisme de la flotte qui la pratique, les quantités écoulées dans les différentes filières ravitaillées par les produits de cette pêche et le nombre d’emplois directs et indirects générés.

Aujourd’hui Le Maroc rappelle aussi que la pêche des petits pélagiques s’étend sur tout le plateau continental marocain, atlantique et méditerranéen, et est majoritairement conduite par la flottille nationale, à partir de différents ports du Royaume, ainsi que par une flotte étrangère opérant dans le cadre d’affrètements ou d'accords de pêche.