Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (Onee) a été réélu le samedi 10 décembre dernier en tant que gouverneur du Conseil mondial de l’eau (CME), à l’occasion de la tenue à Paris, de la neuvième assemblée générale du CME.

Cette réélection pour un deuxième mandat consécutif, pour la période 2023-2025, a eu lieu à la suite du vote des membres du Conseil mondial de l’eau, représentant plus de 50 pays, souligne l’Onee dans un communiqué. Le résultat de ce scrutin vient reconnaître la contribution importante de l’Office public lors du premier mandat (2019-2022), qui a essentiellement porté sur la mise en place des orientations stratégiques du CME à l’échelle internationale et la coordination de la mise en œuvre de la stratégie définie pour la période 2019-2022 du Conseil sur les thématiques de la «Sécurité de l’Eau», de la «Durabilité» et de la «Résilience».

A ce titre, poursuit le communiqué de l'Onee, parmi les activités phares réalisées au cours de ce premier mandat, il faut citer la contribution active de l’Onee à la préparation et au bon déroulement du 9e Forum mondial de l’eau, qui a eu lieu à Dakar en mars 2022.

Concernant ce second mandat sur la période 2023-2025, la stratégie du CME va prioriser les actions et les initiatives à même d’apporter des solutions liées à la sécurité de l’eau, à l’eau et la santé publique, au financement de l’eau à l’échelle mondiale, et aux catastrophes liées à l’eau.

Selon le communiqué, la contribution de l’Onee aux travaux du conseil des gouverneurs du CME pour ce nouveau mandat portera essentiellement sur la promotion de synergies entre les secteurs de l’eau et de l’énergie pour l’optimisation des coûts, la planification intégrée des infrastructures et l’innovation technologique, principalement pour le développement des ressources en eau non conventionnelles, dont le dessalement d’eau de mer, en ayant recours aux énergies renouvelables.

L’Onee s’impliquera également au renforcement de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud, afin d’accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies liés à l’eau sur le continent africain.

Plateforme internationale multipartite créée en 1996, le CME a pour mission d’impulser des actions sur les problèmes critiques de l'eau à tous les niveaux, y compris le plus haut niveau de décision en engageant le public. Cette instance co-organise tous les trois ans, avec un pays hôte, le Forum Mondial de l’Eau, le plus grand événement international sur l'eau, dans l’objectif de catalyser l'action collective pour l'eau et d'obtenir des avancées concrètes. Le premier Forum Mondial de l’Eau avait été organisé à Marrakech en mars 1997, et le prochain se tiendra à Bali, en Indonésie, en 2024.

Dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau, le Royaume du Maroc et le Conseil Mondial de l'Eau décernent conjointement le Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau, l’un des prix les plus prestigieux et mondialement reconnus, qui vient récompenser les actions, projets d’innovation et de créativité pour assurer la sécurité hydrique et la justice climatique.