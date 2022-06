© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

Orange Maroc a co-organisé hier, mardi 7 juin 2022, avec AOB group et Huawei, la première édition du Forum de la transformation digitale, en partenariat avec Finatech Group, l’AUSIM (Association des utilisateurs des systèmes d’information) et Maroc PME.

La première édition du Forum de la transformation digitale a pour objectif de rassembler toutes les parties prenantes concernées par la digitalisation, à savoir les dirigeants et directeurs des systèmes d’information des secteurs public et privé, les fournisseurs technologiques mais également les associations professionnelles et les fédérations patronales.

Ce forum a également pour ambition de devenir une plateforme de réflexion et d’échange entre les professionnels du secteur. Placée sous le thème «Les entreprises et la transition numérique? bonnes pratiques & nouvelles opportunités pour réussir», cette édition a vu la participation de plusieurs conférenciers et experts de renom sur des thématiques comme le cloud et la souveraineté des données. Les plénières ont été agrémentées de témoignages clients qui ont partagé leurs expériences de transformation digitale.

Cette première édition a connu plusieurs moments forts, notamment la signature d’un mémorandum d’entente entre Orange Maroc et Huawei autour de l’accélération de la transition numérique des entreprises publiques et privées, ou encore la présentation d’une étude exclusive par le cabinet international IDC, premier fournisseur mondial d’intelligence de marché, sur la transformation digitale au Maroc et dans la région MENA.

Le forum a connu aussi la tenue de deux workshops qui ont été animés par les experts d’Orange et de Huawei. Le premier partage les bonnes pratiques pour un passage réussi vers une architecture Cloud, et le deuxième expose l’espace virtuel d’exposition de Huawei entièrement dédié à la transformation digitale des entreprises.

Un débat de clôture autour de l’environnement légal encadrant la digitalisation au Maroc a couronné cette journée riche en contenu. Avec ce forum, les organisateurs souhaitent soutenir et accélérer la dynamique disruptive qui a émergé pendant la pandémie en accompagnant les entreprises marocaines dans la réussite de leur transformation digitale.