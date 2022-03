© Copyright : khalil Essalak / Le360

Pour accompagner le développement des nouvelles technologies au Maroc, et rendre le numérique plus accessible à tous, Orange Maroc et la GIZ, agence de coopération allemande, ont inauguré, le 22 mars 2022 à Rabat, le premier «Orange Digital Center» du Maroc, écosystème entièrement dédié au développement des compétences numériques et à l’innovation.

Orange a inauguré à Rabat son premier «Orange Digital Center» au Maroc, le 10e du groupe en Afrique et au Moyen-Orient, pour former les jeunes au numérique, soutenir l’entrepreneuriat innovant et renforcer leur employabilité.

Orange Digital Center est un concept inédit qui réunit en un même lieu les quatre programmes stratégiques du groupe Orange, à savoir: une Ecole du Code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up Orange Fab, soutenu par Orange Ventures, le fonds d’investissement du Groupe Orange.

Tous ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique (90% de ces formations sont des formations pratiques), à l’accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l’accélération de start-ups et l’investissement dans ces dernières.

Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local.

Initialement basé à Rabat, ODC a pour ambition d’être également présent dans les différentes régions du Royaume, dans un premier temps à travers des «ODC Clubs» déployés au sein d’établissements universitaires et de grandes écoles partenaires, venant ainsi compléter le dispositif pour offrir au plus grand nombre l’accès aux nouvelles technologies et les aider à pleinement les utiliser.

Orange Digital Center a été officiellement inauguré par Hendrik Kasteel, directeur général d’Orange Maroc et Alioune Ndiaye, PDG d'Orange Middle East & Africa, en présence de Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et de Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences.

Etaient également présents à la cérémonie Othman Benjelloun, président de Medi Telecom, Abdellatif Zaghnoun, directeur général de la CDG et administrateur de Medi Telecom, Elizabeth Tchoungui, directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, présidente déléguée de la Fondation Orange, ainsi que des membres de la Coopération allemande.

Orange et la coopération allemande travaillent ensemble dans le cadre d’un partenariat de développement du «programme develoPPP», que la GIZ met en œuvre pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’objectif est de concrétiser leur vision commune: favoriser l’employabilité des jeunes, et l’accès aux emplois des TIC pour les femmes et les jeunes filles, tout en soutenant la croissance durable et la transformation numérique du pays.