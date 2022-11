A la signature de la convention-cadre de partenariat pour l’employabilité et l’entrepreneuriat de jeunes, entre les représentants d'Orange Maroc et ceux de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec), le 9 novembre 2022, à Casablanca.

© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

VidéoOrange Maroc et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec) ont signé hier, mercredi 9 novembre 2022, à Casablanca, une convention-cadre de partenariat pour promouvoir l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes.

Orange Maroc et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec) ont scellé hier, mercredi 9 novembre 2022, à Casablanca, un nouveau partenariat pour accompagner et former les jeunes. Le but de cette convention est de former des jeunes, via un programme d’accompagnement technique et professionnel qui prend en considération les besoins du marché de travail ainsi que les différentes potentialités entrepreneuriales qui peuvent se présenter.

Interrogé par Le360,Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a indiqué qu’«il s'agit d'un projet très prometteur, qui permettra d’appuyer les jeunes à travers des formations intenses, mais également d'un processus d'accompagnement sur mesure».

Il a aussi souligné que «le ministère s'intéresse à cette initiative pour lui donner plus d'ampleur, plus d'impact, surtout dans les villes où les jeunes n'ont pas la possibilité d'accéder à ce genre d'accompagnement».

Cette convention permettra ainsi aux deux institutions de co-organiser des roadshows afin de sensibiliser les jeunes sur l’ensemble des opportunités entrepreneuriales et de formation que ce programme leur propose, et d’encourager leur participation, dans chacune des régions ciblées dans le Royaume.

Très concrètement, l’Anapec assurera de son côté le sourcing et la sélection des candidats qui bénéficieront gratuitement de ce programme, et mettra aussi les locaux de ses Moukawilab à la disposition de ce programme. De plus, l’agence fera bénéficier à ces jeunes, des offres de services d’appui à l’insertion salariée et d’accompagnement à l’entrepreneuriat.

Zakia Hajjaji, directrice des ressources humaines et RSE chez Orange Maroc, a expliqué que cette convention avait pour objectif de «promouvoir l'employabilité des jeunes au travers de tous les programmes de formation que nous offrons au sein de l'Orange Digital Center (ODC), mais également de l'école de la fibre que nous lançons officiellement aujourd'hui».

Cette convention couvre ainsi la mise en place de programmes dédiés dans le cadre des «écoles Fibre d’Orange» afin de former des techniciens et commerciaux qualifiés et de développer des compétences précieuses dans les métiers entourant la fibre optique.

Opérateur engagé à encourager l’employabilité des jeunes tout en accélérant le développement du très haut débit au Maroc, Orange a en effet créé ces établissements pour offrir une seconde chance professionnelle aux jeunes du pays tout en enrichissant l’écosystème marocain par des ressources qualifiées.

Cette formation professionnelle donne concrètement le choix entre deux cursus, l’un commercial, et l’autre technique, couplés à des modules de développement personnel pour reconnecter ces jeunes à leurs ressources. Ces parcours sont proposés en partenariat avec l’Association groupe technique spécialisé (GTS) spécialisée dans la formation des jeunes à des métiers liés aux nouvelles technologies, dont l’Intelligence artificielle (IA) et la fibre optique.