L’Office national des aéroports table sur un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dirhams en 2022, sur la base d’un trafic aérien estimé à 14 millions de passagers, soit 56% du trafic de l’année 2019.

Le Conseil d’Administration de l’ONDA s’est réuni en session ordinaire le lundi 10 janvier 2022, en visioconférence, sous la présidence de Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique. Les travaux ont été consacrés à la présentation du bilan des réalisations de l’année 2021 et à l’arrêté du plan d’actions et du budget prévisionnel pour 2022.

Dans un communiqué publié, hier mardi, à l’issue de cette réunion, l’ONDA indique que pour l’année 2022, le trafic aérien est estimé à 14 millions de passagers, soit 56% du trafic de l’année 2019, et l’activité de survol devant s’établir à 67% du niveau de l’année 2019. Cette année-là s'était achevée sur un trafic aérien record de plus de 25 millions de passagers.

Quant aux investissements, une enveloppe budgétaire d’environ 2 milliards de dirhams sera allouée, dont 50% pour la poursuite du développement des capacités aéroportuaires.

En termes de réalisations en 2021, les dépenses d’investissement engagées atteignent 832 millions de dirhams, et le chiffre d’affaires s’établit à plus de 2 milliards de dirhams, soit une baisse de 52% par rapport 2019 et une augmentation de +29% par rapport 2020. Selon l’ONDA, cette performance est principalement due à l’amélioration du trafic aérien, qui s’est établi à 9,97 millions de passagers, ce qui représente 40% du trafic réalisé en 2019.

La réunion a été également l'occasion de rappeler les principaux projets d’investissement achevées en 2021. Ceux-ci ont concerné la mise en service du nouveau terminal de l’aéroport Nador El Aroui, et le nouveau terminal provisoire dédié au transport national dans l’aéroport Mohammed V, ainsi que le début d’implémentation d’un nouveau concept de routes directes dans l’espace aérien marocain, de même que la mise en exploitation de différents équipements de radionavigation et de communication.

Le conseil a également passé en revue les efforts déployés par l’ONDA pour préserver la santé et la sécurité du personnel et celle des usagers des aéroports pendant cette année, marquée par le prolongement de la crise sanitaire et assurer la disponibilité des équipements et infrastructures critiques. Ces efforts ont permis à 16 aéroports marocains d’obtenir le label Airport Health Accreditation délivré par le Conseil International des Aéroports, rappelle l’ONDA.