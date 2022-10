© Copyright : DR

L’ONDA va mobiliser une enveloppe de 4 milliards de dirhams en 2023 pour soutenir la croissance de l’activité des aéroports de Marrakech, d’Agadir et de Tanger. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

L’ONDA passe à la vitesse supérieure avec des projets d’envergure et l’ambition clairement affichée de performer, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mercredi 216 octobre. Le journal indique ainsi que l’Office veut accompagner la croissance rapide dans ses aéroports dans le cadre de son plan Envol 2025.

«Nous avons identifié un certain nombre d’aéroports qui connaissaient déjà une saturation de capacité de certains de leurs modules bien avant la pandémie. Avec la période de la Covid-19, la situation a été ralentie et certains investissements reportés le temps d’avoir plus de visibilité par rapport à la reprise du trafic», explique, à ce propos, la Directrice de l’ONDA, Habiba Laklalech.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la reprise de l’activité. «Nous avons d’ores et déjà initié un certain nombre d’actions au niveau de l’aéroport de Marrakech, d’Agadir et de Tanger en attendant des projets d’infrastructures beaucoup plus importants qui vont démarrer dès l’année prochaine», détaille la DG, ajoutant que le montant des investissements avoisinerait 4 milliards de dirhams pour ces trois aéroports en 2023. L’office précise aussi qu’il est en train de réfléchir à des modes de financement plus innovants pour entamer nos projets de développement.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer qu’afin d’arriver à doubler de capacité à l’horizon 2040, il va falloir forcément trouver des moyens pour financer les objectifs de développement. Notons que dans le cadre du plan stratégique Envol 2025 élaboré en 2021, l’office a fixé l’ambition d’être un opérateur global centré clients qui fournit les meilleurs services en termes de navigation aérienne, de développement et d’exploitation aéroportuaire tout en s’adaptant aux enjeux nationaux et locaux dans chacun de ses implantations.

Soulignons également que l’ONDA entend partager son expertise et son savoir-faire à l’international avec d’autres opérateurs dans le monde. «Ce qui passera probablement par le changement de notre modèle institutionnel parce que les statuts actuels de l’Office national des aéroports ne permettent pas de capitaliser sur tout son savoir-faire et toute son expertise pour aller au-delà des frontières marocaines», détaille Habiba Laklalech.

L’office veut aussi se consacrer davantage sur ses clients et anticiper leurs besoins actuels et futurs, ajoute Aujourd’hui Le Maroc. Dans son plan d’action, l’ONDA s’appuie sur la durabilité dans tous les moments de vie de l’aéroport, note-t-on. «Désormais dans tous les projets d’infrastructures que nous allons entreprendre, nous allons intégrer la dimension environnementale depuis le moment où on commence la conception jusqu’au moment où on construit l’aéroport», précise Habiba Laklalech.