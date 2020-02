© Copyright : DR

Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la 17e édition d’Officine Expo ouvre ses portes à Marrakech, les 28 et 29 février, au palais des congrès Mansour Eddahbi, en présence du Ministre de la Santé, le Dr Khalid Aït Taleb.

Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, la 17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour faire de l’événement Le rendez-vous emblématique de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.

«L’enjeu de ce salon est de créer un lieu de rencontre entre les différents acteurs du monde pharmaceutique afin de leur permettre de se mettre à niveau s’agissant des nouvelles technologies, pathologies et innovations. Le but d’Officine Expo est également de mettre en relation directe les laboratoires et les pharmaciens» nous explique ainsi Fatim Zahra Tazi, organisatrice d’Officine Expo.

Les temps forts du salon

L’édition 2020 d’Officine Expo propose un riche contenu qui met en lumière des thématiques de la plus haute actualité.

Parmi les temps forts du cycle de conférences condensé sur deux jours, les enjeux sur la santé publique et l’officine de la rupture de médicaments. Un sujet qui fait souvent débat au Maroc.

Et pour cause, le nombre de médicaments en rupture de stock ou indisponibles au Maroc se multiplient en pharmacie et comme le précisent les organisateurs «sur les quelque 7000 traitements commercialisés, 350 sont introuvables dans les officines.» Soit 5% des traitements!

Autre thématique phare traitée par un panel d’experts, l’engagement par le Maroc de lourds investissements d’innovation et d’expérimentation en e-santé et en télémédecine. Des investissements allant de l’hôpital numérique jusqu’à la création de plateformes de télémédecine dans les 12 régions du Royaume, qui permettront d’améliorer l’accès et l’équité aux soins à un moindre coût et d’assurer un meilleur traitement avec confort et sécurité accrue pour le patient.

Enfin deux autres thèmes occupent également une place majeure cette année avec d’un côté, l’innovation et la créativité, et de l’autre, la coopération interprofessionnelle au service du patient diabétique.

Formation et réseautage

Au nombre des temps forts prévus, le salon dévoilera conférences, expositions, événements networking et pitch session... de quoi permettre aux 12.000 visiteurs professionnels attendus de s’inspirer, s’informer, échanger les connaissances, partager les expériences et susciter les réflexions sur les enjeux qui interpellent les acteurs de la filière et de la profession.

Car à ces conférences s’ajouteront des ateliers permettant aux pharmaciens exerçant dans différents domaines d’examiner des sujets d’actualité en rapport avec leurs disciplines. Le but étant de définir les nouvelles perspectives prenant en compte les priorités du secteur de la santé et de la pharmacie, et d’accompagner les officinaux vers des recommandations permettant de mieux aller dans le sens de l’innovation, source de développement pérenne.

Réunissant près de 5000 participants de 23 pays, l'événement propose 2 jours d'échanges et de rencontres avec d’imminentes personnalités de la santé et des experts internationaux. Une palette assez large pour garantir un échange interactif autour de thématiques en adéquation avec un secteur de la santé et de la pharmacie d’officine en pleine évolution.

L’accent sera également mis sur l’innovation à travers l’accueil d’une quinzaine de startups e-santé de différents pays au sein du Village Innovation, un espace d’échange afin d’avoir une vision partagée des innovations en cours. Un panel d'experts choisira parmi celles-ci 4 à 5 startups qui seront invitées à pitcher leurs projets innovants, le samedi 29 février.

Pharma Africa, un meeting axé sur le Sud

Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques au niveau du Maroc et du Continent, Officine Expo 2020 renouvelle pour une 4e édition le Meeting Pharma Africa.

Inscrit en droite ligne avec la politique de développement sectoriel entreprise par SM le Roi Mohammed VI en partenariat avec les pays dʼAfrique, Meeting Pharma Africa offre une place au développement du BtoB et contribue à la promotion des relations Sud-Sud dans les domaines de la réglementation pharmaceutique de l’accès à des médicaments et au partage de l’expertise dans la pharmacie industrielle.

Et en terme de recherche et de développement, le Maroc occupe une position stratégique en Afrique. En effet, selon le Docteur Younes Belayachi, pharmacien et fondateur du Salon Officine Expo «aujourd’hui, l’industrie pharmaceutique marocaine est classée numéro deux en Afrique après l’Afrique du Sud.»

«Son expertise est établie depuis les années 1960, période pendant laquelle s’est opéré un transfert d’expertises des multinationales vers les laboratoires nationaux qui ont dès lors développé les compétences requises pour pouvoir créer une industrie locale avec des médicaments génériques de qualité», explique le spécialité.

Et de préciser que «le Maroc est considéré Zone Europe au niveau qualité», autrement dit «nous pouvons exporter des produits fabriqués localement vers d’autres pays dont l’Europe.»

A partir de là, autant dire que le Maroc a un rôle primordial à jouer au niveau de l’Afrique s’agissant de la fabrication de médicaments. «Le Maroc exporte dans une quarantaine de pays et investit dans certains pays comme le Sénégal, la Côte d’ivoire, le Rwanda ou encore le Cameroun en créant des unités de fabrication» nous éclaire le Docteur Belayachi.