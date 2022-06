© Copyright : Morgane Perraud / Unsplash

La filière des œufs de consommation souffre actuellement d'une crise sans précédent, marquée par la baisse du prix de ce produit, sortie ferme, qui ne couvre pas le coût de production, et par la hausse des matières premières entrant dans la composition des aliments pour volaille. Résultat: des pertes allant jusqu’à 7,2 millions de dirhams par jour.

L’Association nationale des producteurs d'œufs de consommation alerte les autorités et l'opinion publique sur la crise que traverse actuellement la filière qu’elle représente. Dans un communiqué, ses membres citent l'abondance de la production et la baisse du prix de vente, sortie ferme, de ce produit.

L’Association explique ainsi que le prix, sortie ferme, d’un œuf de consommation s’élève à 0,55 dirham l’unité, alors que son coût de production se chiffre désormais à 0,95 dirham, l’unité, précisant que le prix des matières premières qui entrent dans la composition des aliments pour volailles a fortement augmenté, notamment le maïs et le soja.

Le prix des aliments pour bétail, qui représentent entre 70 et 80% du coût de production des œufs destinés à la consommation, explique cette association professionnelle, est ainsi passé de 3 dirhams à 5,5 dirhams le kilogramme. Cela a donc causé de lourdes pertes aux producteurs. Des pertes estimées à 7,2 millions de dirhams par jour, soit 6 milliards de dirhams en deux ans.

Afin d’assurer la pérennité de ce secteur, lequel offre en permanence 25.000 emplois directs et près de 35.000 emplois indirects dans les circuits de commercialisation et de distribution, l’Association nationale des producteurs d'œufs de consommation appelle la Fédération interprofessionnelle de la filière avicole et le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts à intervenir en urgence, et soutenir la chaîne de production, tout en fournissant les moyens logistiques appropriés pour améliorer la compétitivité du secteur sur les marchés étrangers.