Nouvelle stratégie industrielle: la tutelle lance les concertations au niveau des 12 régions du Royaume

Le ministère de l’Industrie et du commerce se penche actuellement sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie industrielle. Celle-ci est portée par la notion de souveraineté, telle qu’annoncée par le Roi dans son message adressé aux participants de la Journée nationale de l’industrie, et centrée sur la promotion du capital humain, le développement de la R&D et l’innovation, l’amélioration de la compétitivité et le développement durable, précise un communiqué du ministère.

Le département de Ryad Mezzour entend élaborer cette nouvelle stratégie dans le cadre d’une démarche participative en concertation avec les partenaires publics et privés. L’objectif est d’assurer un développement pérenne et équilibré pour tous les secteurs industriels et toutes les régions du Royaume, ainsi que de répondre aux attentes des citoyens, des entreprises et de l’ensemble des partenaires internationaux.

Dans le détail, une première réunion de travail a été tenue avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les fédérations professionnelles, à Casablanca, suivie de plusieurs autres réunions de travail avec d’autres acteurs au niveau national tels que l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), les institutions financières, etc.

Cette démarche collaborative se poursuit aujourd’hui avec une tournée régionale dans laquelle les équipes du ministère, menées par Ryad Mezzour, se rendront dans chacune des 12 régions du Maroc pour rencontrer les acteurs et les opérateurs locaux. Ceci, afin d’élargir le débat à l’ensemble des forces vives de la nation pour recueillir des propositions concrètes et opérationnelles permettant d’enrichir le contenu de la stratégie industrielle en cours d’élaboration.