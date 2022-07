© Copyright : DR

Homme de l’Intérieur et fin connaisseur du monde rural et des problématiques liées à son développement, Noureddine Boutayeb prend la tête du groupe Crédit agricole du Maroc, véritable levier financier de l’essor d'une bonne partie du territoire national.

Nommé ce mercredi 13 juillet 2022 par le roi Mohammed VI à la tête du groupe Crédit agricole du Maroc, Noureddine Boutayeb est non seulement un homme de dossiers ayant à maintes reprises prouvé sa valeur et son efficacité, mais il est également un fin connaisseur du monde rural au Royaume.

Natif de Casablanca en 1957, ce très discret ingénieur est diplômé à la fois de l’Ecole centrale de Paris (1979) et de l'Ecole nationale des ponts et chaussées (1981). Il est aussi, et c’est moins connu, détenteur d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en mécanique des sols. C’est dire que c’est en expert qu’il occupe ses nouvelles fonctions.

Au diplôme s’ajoutent l’expérience sur le terrain puisqu’il fait son entrée au ministère de l’Intérieur par la porte du monde rurale. Après une première expérience entamée en 1982 en tant que directeur général adjoint du groupe Ingema, il est nommé par le Souverain en 2003 en tant que directeur des Affaires rurales au ministère de l’Intérieur.

Il occupe par la suite, en 2006, le poste de wali, directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur, puis en mars 2010, le poste de wali, secrétaire général du même ministère. C’était avant d’être nommé ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, en 2017. Il s’occupera notamment du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, lancé la même année et doté d’un budget de 50 milliards de dirhams et dont 41 milliards sont déjà engagés.

C'est ensuite à tête de la Fondation marocaine pour la promotion du préscolaire qu’il atterrit. Ce sera pour défendre le préscolaire… dans le rural. La nouvelle fonction de Noureddine Boutayeb à la tête du groupe Crédit agricole du Maroc, véritable levier financier pour le développement du monde rural, prend tout son sens. Il remplace à ce poste Tariq Sijilmassi, qui occupait avec brio cette fonction depuis 2003.