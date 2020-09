© Copyright : DR

Jusqu’ici secrétaire général du ministère, Zouhair Chorfi, vient d’être officiellement nommé en tant que nouveau chef de cabinet du ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun.

Une note de service diffusée le 14 septembre annonce la nomination de Zouhair Chorfi à la tête du cabinet de Mohamed Benchaaboun, à compter du 1er septembre.

Diplômé de l’université de Grenoble en 1985 (Doctorat en sciences économiques) Zouhair Chorfi connaît bien les arcanes du ministère de l’Economie et des finances pour y avoir fait pratiquement toute sa carrière professionnelle. Il a ainsi dirigé la Direction du Trésor et des finances extérieures (2000-2007), puis a été directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects de 2010 à 2017.