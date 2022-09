Atalayoun, un grand projet touristique et urbanistique d’exception qui contribuera à coup sûr à la promotion du développement économique et social de la région de l’Oriental.

La cité Atalayoun, située au cœur de la ville de Nador, est un projet touristique qui respecte les principes de développement durable et d'écotourisme. Elle est développée dans le cadre du plan d'aménagement spécial de la lagune de Marchica. Le point sur ce projet urbanistique d’exception.

La presqu’île d’Atalayoun tire son nom du mot «Talaouine» signifiant «sources d’eau» en amazighe, la langue berbère. Approché par Le360, Jamal Eddine Mohammed Idrissi, directeur général adjoint de l'agence Marchica, qui supervise le projet de cette cité touristique, indique que le haut de la presqu’île offre une vue imprenable sur toute la lagune de Marchica.

Il explique qu’il s’agit d’un grand projet touristique et urbanistique d’exception qui contribuera, à coup sûr, à la promotion du développement économique et social de la région de l’Oriental à travers la création de la richesse, la promotion de l’emploi et la protection des ressources naturelles et de la biodiversité de la lagune.

Il ajoute que cette cité touristique comprend un port de plaisance, des unités hôtelières et une académie de golf, en sus d’un studio d’amélioration des techniques golfiques de dernière génération et des logements résidentiels. Il précise que les travaux sont lancés pour la construction d'hôtels de quatre et de trois étoiles afin de diversifier l'offre touristique.

Pour sa part, Sami Bouhmidi, directeur du pôle développement de l'agence Marchica, fait savoir que les logements déjà construits et même ceux qui sont en cours de construction sur le site d'Atalayoun ont été entièrement commercialisés et que la cité d’Atalayoun comprendra à terme 650 villas et 2.230 appartements, en plus de nouvelles unités hôtelières.

Le parcours de golf existant sera également agrandi. Le Atalayoun Golf Resort sera donc un resort idéal autant pour le joueur amateur que pour le joueur professionnel souhaitant s’entraîner ou perfectionner sa technique, a-t-il conclu.