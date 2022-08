© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

La lagune de Marchica s’est métamorphosée. Grâce au projet d’aménagement du site de la lagune de Marchica, initié par le roi Mohammed VI en 2008, la région dispose désormais d’un potentiel touristique aux normes internationales.

Corniche, complexes résidentiels, académie de golf... La lagune de Marchica s’est transformée ces dernières années pour devenir une destination touristique de choix au large de la Méditerranée. Grâce à ses multiples atouts naturels et au plan de développement royal mis en place en 2008, le site dispose désormais d’un potentiel touristique aux normes internationales.

«Grâce à la vision royale éclairée, la lagune de Marchica s'est transformée pour passer d'une zone désertée à un grand espace de divertissement pour la population. Après la visite du roi Mohammed VI dans la région en 2006, un large plan de développement a été mis en place pour valoriser cet espace écologique et le protéger contre la pollution», souligne dans une déclaration pour Le360, Jamal Eddine Idrissi, directeur général délégué chez Marchica Med, société chargée de l’exécution des projets de développement de cette lagune.

Et d’ajouter: «Les efforts de Marchica Med se sont concentrés, depuis le premier jour, à faire de la région une destination touristique aux normes internationales, respectant l'environnement et mettant le développement durable au centre des priorités».

Selon ce responsable, le projet s'étend sur 115 km², avec une bande côtière de 25 kilomètres, séparant la lagune de la mer Méditerranée. Il inclut la corniche de Nador, la station balnéaire Atalayoun, les plages Boukana et Muhandis appelées la ville à deux plages, ainsi qu’un village de pêcheurs.

Une académie de golf a également été construite sur 30 hectares à proximité de la presqu’île d’Atalayoun. Une plage artificielle devrait voir le jour durant les prochains mois à côté de la corniche de Nador, indique Jamal Eddine Idrissi.

De son côté, Ali Zaki, directeur de la communication et de la coopération chez Marchica Med, a souligné que le modèle social et économique de Marchica a inspiré un certain nombre de pays voisins, notamment en Afrique subsaharienne.

«Le succès de ce projet transcende les frontières du Maroc. Il a été référencé par les Nations Unies, mais aussi demandé par nos pays voisins en Afrique subsaharienne, ce qui nous a donné la possibilité d’assister le gouvernement ivoirien, sous l’égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, sur le projet de réhabilitation et de développement de la baie de Cocody à Abidjan», a ainsi mis en avant Ali Zaki.