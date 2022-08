© Copyright : DR

Suite à une pétition d'associations de Nador, à propos des rejets délibérés des eaux usées dans la lagune de Marchica, une commission centrale a été diligentée, sur instructions du DG de l’ONEE, du 4 au 6 août 2022 à Nador, pour prendre connaissance de la situation de l'ensemble des points de rejet qui se déversent dans la lagune de Marchica.

Après les différentes visites effectuées par la commission aux points de rejet objet de la pétition, il s’est avéré qu’aucun rejet délibéré des eaux usées n’est constaté et aucune odeur nauséabonde n’a été ressentie au niveau de tous les points de rejets existants et pouvant déverser dans la lagune de Marchica, fait savoir l’Office national de l’électricité et de l’eau potable dans un communiqué diffusé ce vendredi 19 août.

Les équipes d’assainissement sur place restent très engagées et n’épargnent aucun effort dans le suivi et la gestion des ouvrages d’assainissement surtout durant cette période estivale caractérisée par l’affluence d’un nombre important de visiteurs vers la ville de Nador, assure-t-on du côté de l’ONEE.

En parallèle, poursuit la même source, les services de l’ONEE assurent une coordination continue avec les autorités locales et l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica à Nador, afin de mener les actions nécessaires pour éviter tout éventuel rejet vers cette lagune en vue de la préservation de ce site à fort potentiel biologique et écologique.

L’Office public rappelle que pour accompagner le développement socio-économique que connait la région du Grand Nador, un important programme d’investissement a été mobilisé, visant l’amélioration et le renforcement du système d’assainissement au niveau du Grand Nador.

Il s’agit de la réalisation d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées (STEP) de type boues activées de Bni Nsar–Atalayoune-Farkhana, d’une capacité nominale de 7.000 m3/jour, pour un montant de 140 millions de dirhams. Les travaux de ce projet sont actuellement en cours et permettront de soulager le réseau d’assainissement, les stations de pompage et la STEP de Nador, est-il précisé.

Ce même programme d’investissement prévoit également la réhabilitation du réseau d’assainissement et l’amélioration des performances de la STEP existante de Nador, avec un coût dépassant 55 millions de dirhams, dont les travaux sont en cours de démarrage et qui permettra d’améliorer le fonctionnement des ouvrages d’assainissement existants et d’augmenter la capacité d’épuration de la STEP existante.