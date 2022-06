© Copyright : DR

L’opérateur de télécoms Inwi a récemment remporté le Trophée «Innovation Achats » lors de la première édition des Morocco Procurement Awards. Un trophée qui récompense les projets d’achat novateurs contribuant au développement de l’entreprise, tout en créant plus de valeur pour le client final.

Dans le contexte de la première édition du Morocco Procurement Award, organisée à Casablanca par l’Association Marocaine de la Communauté des Achats (Amca) et le Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed), du 14 au 16 juin derniers à Casablanca, l’opérateur de télécoms Inwi a remporté le Trophée «Innovation Achats».

Le projet d’achat présenté par Inwi dans le cadre de ce concours est le résultat d’une collaboration entre l’opérateur et CommScope, partenaire technologique d'Inwi et fournisseur d’antennes réseau, indique l’opérateur dans un communiqué.

Le projet, porté par les équipes achats et techniques d’Inwi, a couvert le design, l’évaluation, l’achat et le déploiement d’une solution pour de nouvelles antennes innovantes. Cette solution a contribué aux efforts d’Inwi pour moderniser ses infrastructures et offrir une couverture réseau solide et performante pour tous les Marocains, souligne l’opérateur de télécoms.

Ainsi, grâce au développement et au déploiement de ces nouvelles antennes sur son réseau, Inwi a pu faire face à la forte augmentation des besoins en connectivité et la croissance des usages data des Marocains en cette période de pandémie.

Cette nouvelle distinction d'Inwi reflète les efforts continus d’innovation et d’investissement de l’opérateur global, visant à apporter plus de valeur à ses clients en leur offrant la meilleure qualité réseau data mobile au Maroc, conclut Inwi dans son communiqué.