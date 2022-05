© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

La cinquième édition des rencontres entreprises de l'opérateur de télécoms Inwi a débuté hier, jeudi 26 mai 2022 à Casablanca. «La transformation digitale au service de la croissance»: c'est le thème générique de cette édition.

L’opérateur de télécoms Inwi vient de lancer la 5e édition de ses rencontres entreprises, organisées en partenariat avec la Chambre française de commerce et d’industrie (CFCIM) du Maroc. Un évènement qui consiste en une caravane qui sillonnera sept villes du Royaume, et dont le lancement a eu lieu hier, jeudi 26 mai 2022 à Casablanca.

Ces séminaires s’adressent à un public de dirigeants de PME-PMI, via l'organisation de panels qui abordent des thématiques concrètes et actuelles comme le modèle cloud pour une transformation digitale adaptée, la transformation digitale de la fonction de management, la cyber-sécurité et les acteurs de la confiance digitale, l’amélioration de l’expérience client par le digital ou encore la réinvention du business à travers la gestion et le traitement de Data. Thème général de cette année: le rôle de la transformation digitale dans la croissance de l’entreprise.

«Inwi est un acteur de référence de l’inclusion numérique au Maroc, engagé depuis plusieurs années d’ailleurs dans le processus d’accélération de ce processus d’accélération digitale», explique Reda Meizar, responsable commercial pour les PME à Inwi. Selon ce cadre, ces rencontres sont dédiées aux entreprises marocaines, quelles que soient leur taille, afin d'«offrir les meilleures pratiques et leur fournir des informations, prodiguer des conseils sur l’univers du digital afin de les aider à accélérer leur transformation digitale».

Pour Reda Meizar, la pandémie du Covid-19 a accéléré cette transformation numérique: «la plupart des entreprises ont eu recours à cette transformation digitale car ils tenaient à ce que leur performance reste prospère en dépit des conditions sanitaires qui ont impacté l’économie nationale», explique-t-il.

Jean-Charles Damblin, directeur général de la Chambre française de commerce et d’industrie, partenaire de ces rencontres organisées depuis 2021 dans un format digital, et auxquelles ont d'ores et déjà participé 480 entreprises, affirme que l’institution qu’il représente a manifesté sa volonté d’être partenaire sur cet évènement avec Inwi, car les solutions présentées sont pragmatiques et opérationnelles.

Réinventer l’expérience client, proposer un parcours plus fluide, ne pas acheter une solution avant de savoir ce qu’on souhaite en faire, chercher l’idée qui peut différencier une entreprise d'une autre... Comment réinventer son business avec la data, réussir son management pour réussir sa transformation digitale, sécuriser sa data, s’adapter au modèle cloud... Toutes ces idées ont été défendues hier, jeudi 26 mai, au cours de l’étape casablancaise, la première de cette caravane.

Cinq experts en ont discuté, comme Rachid Ressani, directeur général de It Road Group, Amine Harrari (Digital et Business Transformation, Directeur de OCP Solution, Mouhssine Lakhdissi, professeur universitaire, et Sophia Khaldane, ICT Business Solutions Manager auprès d'Inwi.