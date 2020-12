© Copyright : DR

Kiosque360. 14,8 milliards de dirhams, c’est le montant de l’investissement prévu par le département de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts pour l’exercice 2021. Une annonce faite par le ministre de tutelle à la Chambre des conseillers. Les détails.

C’est un budget en hausse de 14% par rapport à 2020. Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a présenté les détails de son enveloppe budgétaire à la Chambre des conseillers. Un investissement de 14,8 milliards de dirhams est prévu en 2021, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 3 décembre.

Dans le détail, 10,58 milliards de dirhams sont consacrés à l’agriculture (en progression de 5% par rapport à 2020), dont 2,71 milliards de dirhams au département du Développement rural (en hausse de 56%), 1,28 milliard de dirhams aux Eaux et Forêts (en amélioration de 34%) et 221 millions de dirhams à la pêche maritime (en augmentation de 5%). S’agissant du budget de fonctionnement du ministère, il s’élève à près de 3,97 milliards de dirhams au titre de l’année 2021, contre plus de 3,88 milliards de dirhams l’an passé, comme l’indique le journal.

A la tribune, le ministre de tutelle en a également profité pour faire le point sur différentes réalisations, notamment les avancées faites dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales, doté d’une enveloppe de 11,2 milliards de dirhams sur la période s’étalant de 2017 à fin octobre 2020. Aussi, il a annoncé la poursuite de la mise en place des projets de développement rural et des zones montagneuses au titre de 2021, comme le reprend le quotidien, précisant qu’à fin septembre, les principaux indicateurs des activités de la pêche maritime ont enregistré de légères baisses en volume et en valeur.

Autres annonces: les subventions du Fonds du développement agricole devraient atteindre environ 4,2 milliards de dirhams en 2021 et une série de projets liés à la mise en valeur et au développement des espaces forestiers sera lancée l’année prochaine.