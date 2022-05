© Copyright : DR

Dans un communiqué, JESA Technologies, joint-venture entre la firme américaine Jacobs Engineering et le groupe OCP, annonce avoir été sélectionnée par Ideal Development for Manufacturing Industries (IDMI) pour produire une étude de base pour une nouvelle usine de valorisation du minerai des stocks de rebut de 2 millions de tonnes par an.

IDMI est l'investisseur qui s'est vu attribuer le projet par Jordan Phosphate Mining Company (JPMC) sur la base d'un BOOT (Buy-Own-Operate-Transfer) pour l'amélioration des stocks de minerais A1 et A3 à différents endroits de la mine d'Eshidiya, souligne le communiqué de JESA Technologies (JT).

IDMI a engagé JT dès le début du projet en la choisissant pour effectuer les essais laboratoire et les essais pilotes.

En tant que fournisseur de technologie, poursuit la même source, JESA Technologies définira le schéma de traitement sur la base des résultats des essais laboratoire et des essais pilotes actuellement en cours dans les installations du laboratoire de JT et de l'usine pilote situés à Lakeland, en Floride. Le défi du projet consiste à valoriser le minerai provenant des stocks de rebut afin de générer deux produits de qualité, est-il précisé.

«JESA Technologies a été choisie par IDMI après une évaluation approfondie de différentes sociétés d'ingénierie et pour sa vaste expérience dans les technologies et solutions de valorisation des phosphates. L'usine de valorisation qui sera mise en service traitera différents types de minerais de phosphate à faible teneur, et JESA Technologies a effectué des tests complets et approfondis pour obtenir la meilleure qualité de phosphate avec un minimum d'impuretés, en particulier le SiO2», note le communiqué, citant IDMI.

Et d’ajouter: «Nous sommes très satisfaits des résultats des essais laboratoire et des essais pilotes réalisés, et nous remercions l'équipe de JESA Technologies de Lakeland, en Floride, pour son travail acharné. JESA Technologies travaille actuellement à la finalisation de la conception de base de l'usine, ce qui, nous en sommes convaincus, sera fait de la manière la plus efficace possible».