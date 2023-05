Méga-station de dessalement de Casablanca: l’adjudicataire du marché connu en août

Lors de son dernier passage à la chambre des représentants ce lundi 22 mai, le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka a fait le point sur l’avancement des grands projets d’infrastructure en cours dans les différentes régions du royaume pour faire face à la raréfaction des ressources hydriques.

Station de dessalement de Casablanca: l’adjudicataire annoncé en août

Projet prioritaire, les travaux de l’usine de dessalement d’eau de mer de Casablanca devront démarrer cette année. L’adjudicataire du marché sera choisi, parmi trois consortiums présélectionnés, courant août, a annoncé Nizar Baraka.

«Nous avons pris beaucoup de temps à choisir l’adjudicataire du projet parce qu’on a eu plusieurs discussions avec les soumissionnaires pour réduire au maximum le coût. Nous travaillons avec transparence et nous souhaitons choisir le dossier le plus adéquat», a-t-il souligné.

Ce projet, lancé par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable dans le cadre d’un partenariat public-privé, doit permettre de renforcer et sécuriser l’alimentation en eau potable d’une partie de la région de Casablanca-Settat, tout en fournissant de l’eau pour l’irrigation.

Le projet consiste à concevoir, financer, réaliser et exploiter pendant une durée de 30 ans (répartie entre 3 ans pour la réalisation et 27 ans pour l’exploitation), une station de dessalement d’eau de mer, ayant une capacité de 548.000 m3 par jour (200 millions de m3 par an) extensible à 822.000 m3 par jour d’eau traitée (300 millions de m3 par an).

Le partenariat inclut également les travaux maritimes de prise d’eau de mer et de rejet ainsi que son alimentation électrique, essentiellement par des sources d’énergie renouvelable.

Safi et El Jadida bientôt alimentées en eau potable dessalée

Le ministre a également annoncé que les villes de Safi et El Jadida seront alimentées en eau potable à partir de juillet prochain grâce aux projets de dessalement de l’eau de mer du groupe OCP. Il s’agit des nouvelles unités mobiles mises en place par le groupe afin de couvrir la totalité des besoins en eau de ses sites de production d’engrais à Jorf Lasfar et à Safi.

«Grâce aux unités de dessalement du groupe OCP nous pourrons réduire la pression sur le barrage Al Massira qui ne compte plus qu’environ 90 m3 sur une capacité de plus de 2,6 milliards de m3» , a-t-il précisé.

L’interconnexion Garde Sebou-Sidi Mohamed Ben Abdellah activée en août

D’un autre côté et dans le cadre du grand chantier d’interconnexion des bassins hydrauliques du pays, Nizar Baraka a fait savoir que les travaux d’interconnexion entre le barrage Garde Sebou et le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, ayant démarré en décembre dernier devront s’achever en août.

Ce chantier s’ajoute à celui devant relier le nord au sud de Casablanca et permettra de sécuriser entre 300 et 400 m3 d’eau potable pour répondre aux besoins de la région.

Le ministre a par ailleurs annoncé que des réunions ont eu lieu ces derniers mois avec l’ensemble des sociétés en charge de la construction des différents barrages au Maroc pour leur demander de réduire la durée des chantiers entre 6 mois et une année, le but étant de «gagner du temps pour permettre aux agriculteurs et citoyens de profiter le plus tôt possible de ces barrages face au stress hydrique dont souffre le royaume».