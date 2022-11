Les nouvelles techniques laser sont utilisées à Art’s Clinic pour le diagnostic des caries précoces et le traitement des caries et des sensibilités dentinaires.

La technologie laser et ses applications se sont beaucoup développées ces dernières années notamment dans le domaine de la médecine dentaire. Un gain de temps et d’efficacité grâce à des nouvelles techniques de pointe proposées à la clinique dentaire Art’s Clinic à Casablanca.

Développée durant les années soixante, la technologie laser a beaucoup évolué ces dernières années rendant son utilisation de plus en plus fréquente dans le domaine médical, notamment en médecine dentaire. Différents types de laser sont utilisés en dentisterie: les diodes, l’erbium-yag, le Nd-yag, le CO2….tous aussi puissants les uns que les autres, ils diffèrent par leurs longueurs d’onde, leurs indications, leurs actions et effets dans la cavité buccale.

L’ensemble de ces techniques sont proposées aujourd’hui à la clinique dentaire Art’s Clinic à Casablanca pour le diagnostic des caries précoces, le traitement des caries et des sensibilités dentinaires, le nettoyage et désinfection des canaux radiculaires pendant les traitements canalaires, le traitement des parodontites et décontamination des poches parodontales ou encore le traitement des aphtes, des herpès.

«Les appareils Laser produisent un faisceau lumineux puissant, étroit et précis qui concentre une grande quantité d’énergie au niveau des tissus, une fois absorbée par l’eau ou par certains éléments du corps humain, cette énergie aura différents effets de coupe de coagulation de décontamination ou encore de bio modulation et de régénération tissulaire», explique Dr Louizi Hanane, spécialiste en endodontie et laserdentisterie.

Les techniques Laser proposées à Art’s Clinic sont également utilisées pour le blanchiment dentaire, la chirurgie buccale comme la frénectomie, la dépigmentation gingivale, la gingivectomie, en implantologie ou même pour le traitement du ronflement et réduction du risque de l’apnée du sommeil et l’embellissement des lèvres.

«Le traitement au Laser a un taux de réussite élevé pour produire un changement positif dans les habitudes de sommeil. Le Laser nous permet d'atténuer les effets de l'apnée du sommeil et diminue l'amplitude du ronflement grâce à l'utilisation d'une lumière laser Er:YAG douce et superficielle. Cette lumière laser chauffe doucement le tissu, provoquant un resserrement du tissu sans dommage ni effets indésirables. Aucune anesthésie n'est utilisée dans ce traitement», explique de son côté Dr Adil Tajmouati, orthodontiste.

Bien que d'autres types de lasers soient utilisés, le laser erbium est aujourd’hui le plus polyvalent et le plus moderne. Il est idéal pour une large variété de traitements du fait qu’il est le seul laser dentaire à pouvoir traiter aussi bien les tissus mous que les tissus durs de la cavité buccale.